Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 358 человек. Однако число заболевших ненамного меньше — 333 человека, 14 из них понадобилась госпитализация. Сейчас регион занимает восьмое место в России по заболеваемости COVID-19.
Врачи напоминают о важности соблюдения всех мер предосторожности, необходимых для профилактики заражения. При первых симптомах недомогания необходимо сразу же обратиться за помощью.
Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.