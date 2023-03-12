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Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

За сутки от коронавируса вылечили 358 жителей Ростовской области

12 марта 2023, 17:19
Фото: 1MI
В Ростовской области за сутки выздоровели от коронавируса 358 пациентов, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За сутки в Ростовской области от коронавируса вылечились 358 человек. Однако число заболевших ненамного меньше — 333 человека, 14 из них понадобилась госпитализация. Сейчас регион занимает восьмое место в России по заболеваемости COVID-19.

В Ростовской области продолжается рост заболеваемости коронавирусом в 2023 году
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Врачи напоминают о важности соблюдения всех мер предосторожности, необходимых для профилактики заражения. При первых симптомах недомогания необходимо сразу же обратиться за помощью.

Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.

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