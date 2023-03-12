Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Роспотребнадзор заявил, что в с начала года в десяти странах Америки выявлен вирус Зика. Больше всего заболевших зафиксировано в Бразилии, Боливии и Колумбии. Также вирус обнаружили в Индии.
Жителей Ростовской области предупреждают о риске заражения вирусом Зика при поездках в эти регионы. Главная профилактика заболевания — защита от укусов комаров. Обязательным является ношение закрытой одежды, использование репеллентов и противомоскитных сеток.
В надзорном ведомстве напомнили, что чаще всего болезнь протекает бессимптомно. Однако в некоторых случаях возможны повышение температуры, высыпания на коже, конъюнктивит и головная боль.
Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.