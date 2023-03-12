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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Жителей Ростовской области предупредили о риске заражения вирусом Зика

12 марта 2023, 14:04
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области предупредили об опасности вируса Зика
Туристам из Ростовской области стоит опасаться заражения вирусом Зика при поездках за рубеж, предупредили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор заявил, что в с начала года в десяти странах Америки выявлен вирус Зика. Больше всего заболевших зафиксировано в Бразилии, Боливии и Колумбии. Также вирус обнаружили в Индии.

Жителей Ростовской области предупреждают о риске заражения вирусом Зика при поездках в эти регионы. Главная профилактика заболевания — защита от укусов комаров. Обязательным является ношение закрытой одежды, использование репеллентов и противомоскитных сеток.

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В надзорном ведомстве напомнили, что чаще всего болезнь протекает бессимптомно. Однако в некоторых случаях возможны повышение температуры, высыпания на коже, конъюнктивит и головная боль.

Ранее врач рассказал, какие инфекционные болезни могут угрожать жителям Ростова весной.

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