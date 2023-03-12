rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

Жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО

12 марта 2023, 05:28
Фото: "Дон 24"
В Ростове-на-Дону записали мотивирующий видеоролик для участников специальной военной операции на Украине, сообщил «Дон 24».

«Творческие люди объединились, чтобы поднять патриотический дух россиян», — сказано в сообщении.

В ролике говорится о том, что за спиной каждого участника СВО есть родные — жены, матери, сестры, дочери, которые ждут их домой. Кроме того, за спиной каждого бойца его Родина.

«Ты — скала, мое укрытие и опора, мой щит», — говорится в видеоролике.

Участники СВО из Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта оружейными выстрелами
Узнать подробнее

По словам одного из авторов ролика, они записали видео из-за дефицита здорового патриотического контента в российском медиа. Таким образом они хотят показать, что россияне в тылу сопереживают и поддерживают каждого участника спецоперации.

Ранее ростовский депутат Бородай предложил называть улицы и памятники в честь бойцов СВО.

 

 

Читайте также:
Участникам СВО отменят пени за неуплату услуг ЖКХРабочая группа по СВО предложила списать кредиты родителям погибших на Украине дончанРостовский депутат рассказал о новых правилах выдачи удостоверений участника СВО
#Спецоперация#Последние новости Ростова на сегодня#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка
Вчера, 14:11
В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком
Вчера, 11:49
В Ростове рухнувшее на автомобили дерево спровоцировало огромную пробку 11 марта
Вчера, 11:29
Ростов-на-Дону не попал в топ-10 рейтинга городов по приросту населения
Вчера, 10:50
Жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду
Вчера, 09:55
В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
Вчера, 13:04