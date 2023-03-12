Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
«Творческие люди объединились, чтобы поднять патриотический дух россиян», — сказано в сообщении.
В ролике говорится о том, что за спиной каждого участника СВО есть родные — жены, матери, сестры, дочери, которые ждут их домой. Кроме того, за спиной каждого бойца его Родина.
«Ты — скала, мое укрытие и опора, мой щит», — говорится в видеоролике.
По словам одного из авторов ролика, они записали видео из-за дефицита здорового патриотического контента в российском медиа. Таким образом они хотят показать, что россияне в тылу сопереживают и поддерживают каждого участника спецоперации.
Ранее ростовский депутат Бородай предложил называть улицы и памятники в честь бойцов СВО.