Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Как утверждают очевидцы, они слышали звуки перестрелки, но когда вышли на улицу посмотреть, никого не увидели. При этом на асфальте, по словам тех же очевидцев, остались следы в виде пятен крови.
Официальной информации о возможной перестрелке на Рабочей площади в Ростове не поступало, ситуация проясняется.
Напомним, в конце февраля при стрельбе в ТЦ «Орбита» в Ростове пострадали два человека. Стрелять начал мужчина, который сначала поругался с охранниками торгового центра, а потом достал травматический пистолет.