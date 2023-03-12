rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Жители Ростова заявили о ночной стрельбе на Рабочей пощади

12 марта 2023, 09:24
Фото: 1MI
Жители Ростова-на-Дону заявили, что поздно вечером 11 марта на Рабочей площади слышали стрельбу, сообщение появилось в городском паблике.

Как утверждают очевидцы, они слышали звуки перестрелки, но когда вышли на улицу посмотреть, никого не увидели. При этом на асфальте, по словам тех же очевидцев, остались следы в виде пятен крови.

Официальной информации о возможной перестрелке на Рабочей площади в Ростове не поступало, ситуация проясняется.

Расстрелявшего продавцов на рынке в 2000 году мужчину будут судить в Ростове
Узнать подробнее

Напомним, в конце февраля при стрельбе в ТЦ «Орбита» в Ростове пострадали два человека. Стрелять начал мужчина, который сначала поругался с охранниками торгового центра, а потом достал травматический пистолет.

 

 

Читайте также:
Ростовский депутат Бородай заявил, что население нужно учить стрельбе из оружияПогоню со стрельбой устроили полицейские в Ростовской областиВ ростовской гостинице задержали мужчину за стрельбу возле ТЦ днем 2 февраля
#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
«Нашел с кем силой мериться»: ростовчан шокировал водитель, напавший на ребенка
Вчера, 14:11
В Ростове мужчина напал на играющего ребенка с перцовым баллончиком
Вчера, 11:49
В Ростове рухнувшее на автомобили дерево спровоцировало огромную пробку 11 марта
Вчера, 11:29
Ростов-на-Дону не попал в топ-10 рейтинга городов по приросту населения
Вчера, 10:50
Жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду
Вчера, 09:55
В Ростовской области зафиксировали факт массовой гибели уток и лебедей
Вчера, 13:04