Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Во время эфира показали видеоролик, в котором житель Азова рассказал, что на улице Степана Разина есть большие проблемы с дорогами. Водителям, проезжающим глубокие ямы, приходится ремонтировать автомобили.
«Во время дождей здесь практически невозможно проехать. Рядом расположена больница, если можно, то помогите нам с решением этой проблемы», — попросил горожанин.
Губернатор согласился с тем, что проблему на этой улице нужно решать. Он добавил, что Азов получит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог.
В список улиц, где проведут работы, попадает и Степана Разина. Чтобы привести ее в порядок, направят 34 миллиона рублей. Ремонт должен завершиться до конца октября.
Ранее стало известно, что дороги хотят отремонтировать в двух районах Ростова за 30 млн рублей.