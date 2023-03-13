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Азов получит 200 млн рублей на ремонт дорог

13 марта 2023, 16:42
Фото: 1mi
В Ростовской области на ремонт дорог в Азове направят около 200 миллионов рублей, сообщил губернатор Василий Голубев в эфире программы «О главном», трансляция велась на официальном сайте правительства региона.

Во время эфира показали видеоролик, в котором житель Азова рассказал, что на улице Степана Разина есть большие проблемы с дорогами. Водителям, проезжающим глубокие ямы, приходится ремонтировать автомобили.

«Во время дождей здесь практически невозможно проехать. Рядом расположена больница, если можно, то помогите нам с решением этой проблемы», — попросил горожанин.

Дороги хотят отремонтировать в двух районах Ростова за 30 млн рублей
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Губернатор согласился с тем, что проблему на этой улице нужно решать. Он добавил, что Азов получит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог.

В список улиц, где проведут работы, попадает и Степана Разина. Чтобы привести ее в порядок, направят 34 миллиона рублей. Ремонт должен завершиться до конца октября.

Ранее стало известно, что дороги хотят отремонтировать в двух районах Ростова за 30 млн рублей.

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#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Дорога#Илья Протвинов
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