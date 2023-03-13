Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Следствие установило, что в 2020 году депутат приревновал супругу к другому мужчине и решил его убить. Для этого 22 декабря он взял охотничье ружье и два раза выстрелил в голову оппонента. Пострадавший скончался от полученных ранений.
«В этот же день парламентарий в машине передал марихуану другому человеку. По данным фактам возбудили уголовные дела», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигуранта заключили под стражу, теперь материалы направили в суд. Заседание по этому делу состоится 28 марта.
Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.
Ранее жительница Ростовской области в ходе застолья убила приятеля.