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Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:27

Updated Сегодня, 10:27

Депутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской области

13 марта 2023, 10:25
Фото: 1MI
Депутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской области
В Ростовской области на скамье подсудимых оказался депутат Собрания депутатов Чалтырского сельпо по обвинению в убийстве, сообщает Объъединенная пресс-служба судов.

Следствие установило, что в 2020 году депутат приревновал супругу к другому мужчине и решил его убить. Для этого 22 декабря он взял охотничье ружье и два раза выстрелил в голову оппонента. Пострадавший скончался от полученных ранений.

«В этот же день парламентарий в машине передал марихуану другому человеку. По данным фактам возбудили уголовные дела», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что фигуранта заключили под стражу, теперь материалы направили в суд. Заседание по этому делу состоится 28 марта.

Максимальное наказание составляет 15 лет колонии.

Ранее жительница Ростовской области в ходе застолья убила приятеля.

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