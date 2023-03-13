Детский психолог объяснила, почему подростки Ростова «воюют» между собой

Posted Сегодня, 16:09
Published Сегодня, 16:09
Modified Сегодня, 16:11
Updated Сегодня, 16:11
По мнению эксперта, в том, что подростки объединяются в субкультуры нет ничего удивительного. Она вспоминает, что в Советском Союзе ребята «воевали» школами и даже целыми районами.
«Пока они находятся в стадии поиска себя, для них нормально объединение вокруг какого-либо авторитета», — рассказывает психолог.
Татьяна Каунова объясняет, что агрессивное поведение современных подростков обусловлено, тем, что у них нет организованного досуга, «от нечего делать». По ее словам, в городе недостаточно бесплатных секций для подростков, где они могли бы проводить свободное время.
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