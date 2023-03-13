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Posted Сегодня, 16:09

Published Сегодня, 16:09

Modified Сегодня, 16:11

Updated Сегодня, 16:11

Детский психолог объяснила, почему подростки Ростова «воюют» между собой

13 марта 2023, 16:09
Фото: ru.freepik.com
Молодежные субкультуры враждуют между собой «от нечего делать», об этом корреспонденту RostovGazeta расскзала ростовский детский психолог Татьяна Каунова

По мнению эксперта, в том, что подростки объединяются в субкультуры нет ничего удивительного. Она вспоминает, что в Советском Союзе ребята «воевали» школами и даже целыми районами.

«Пока они находятся в стадии поиска себя, для них нормально объединение вокруг какого-либо авторитета», — рассказывает психолог.

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Татьяна Каунова объясняет, что агрессивное поведение современных подростков обусловлено, тем, что у них нет организованного досуга, «от нечего делать». По ее словам, в городе недостаточно бесплатных секций для подростков, где они могли бы проводить свободное время.

О том, почему «анимешники» воюют с «оффниками» и кто создал ЧВК «Редан» читайте в большом материале RostovGazeta

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