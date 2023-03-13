Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 08:40
Updated Сегодня, 08:40
Ранее следствие заявило о предъявленном обвинении директору предприятия и его заместителю. Говорилось, что они за один миллион рублей обещали бизнесмену передавать информацию о торгах. Она позволила бы ему выигрывать конкурсы.
В результате возбудили уголовное дело, а участников сговора задержали. Telegram-канал пишет, что среди них и директор коммерческий фирмы.
«Антон Рачков и взяткодатели отправлены под домашний арест. Заместитель Елена Зерщикова будет находиться в СИЗО», — сказано в сообщении.
Теперь всем им грозят тюремные сроки. Официальной информации об аресте не поступало, она уточняется.