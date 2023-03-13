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Директора «Ростгорсвета» Рачкова арестовали за взятку в 1 млн рублей

13 марта 2023, 08:38
Фото: rostov-gorod.ru
Директора «Ростгорсвета» Рачкова арестовали за взятку в 1 млн рублей
Подозреваемого в получении взятки директора «Ростгорсвета» Антона Рачкова посадили под домашний арест, пишет Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее следствие заявило о предъявленном обвинении директору предприятия и его заместителю. Говорилось, что они за один миллион рублей обещали бизнесмену передавать информацию о торгах. Она позволила бы ему выигрывать конкурсы.

В результате возбудили уголовное дело, а участников сговора задержали. Telegram-канал пишет, что среди них и директор коммерческий фирмы.

«Антон Рачков и взяткодатели отправлены под домашний арест. Заместитель Елена Зерщикова будет находиться в СИЗО», — сказано в сообщении.

Теперь всем им грозят тюремные сроки. Официальной информации об аресте не поступало, она уточняется. 

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