Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:59
Updated Сегодня, 17:59
В Ростовской области в список перспективных территорий для строительства включили 139 земельных участков. Там уже ведется либо планируется строительство ряда объектов.
Власти Ростовской области рассказали, что в прошлом году в эксплуатацию в регионе ввели 2,7 миллиона квадратных метров жилья. В частности, завершилось строительство инженерных сетей в поселке Золотой Колос Аксайского района. В столице региона, Ростове, в эксплуатацию ввели три проблемных дома. Господдержку для улучшения жилищных условий получили более 3,6 тысячи ростовчан.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области рядом с ТЦ «Мега» построят жилые многоэтажки.