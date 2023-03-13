Власти Ростовской области рассказали, что в прошлом году в эксплуатацию в регионе ввели 2,7 миллиона квадратных метров жилья. В частности, завершилось строительство инженерных сетей в поселке Золотой Колос Аксайского района. В столице региона, Ростове, в эксплуатацию ввели три проблемных дома. Господдержку для улучшения жилищных условий получили более 3,6 тысячи ростовчан.