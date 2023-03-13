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Published Сегодня, 17:56

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Updated Сегодня, 17:59

Для жилищного строительства в Ростовской области выделили 139 новых участков

13 марта 2023, 17:56
Фото: 1MI
В Ростовской области под перспективное жилье выделили 139 участков
В Ростовской области под перспективное жилищное строительство выделили 139 участков, сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области в список перспективных территорий для строительства включили 139 земельных участков. Там уже ведется либо планируется строительство ряда объектов.

В Ростовской области в 2023 году введут в строй 2,9 млн квадратных метров жилья
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Власти Ростовской области рассказали, что в прошлом году в эксплуатацию в регионе ввели 2,7 миллиона квадратных метров жилья. В частности, завершилось строительство инженерных сетей в поселке Золотой Колос Аксайского района. В столице региона, Ростове, в эксплуатацию ввели три проблемных дома. Господдержку для улучшения жилищных условий получили более 3,6 тысячи ростовчан.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области рядом с ТЦ «Мега» построят жилые многоэтажки.

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#Виктория Прутковская#Строительство#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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