Доктор развеял миф о целебном эффекте витамина С

Posted Сегодня, 18:21
Published Сегодня, 18:21
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Как пишет Infox со ссылкой на радио Sputnik, убеждение об абсолютной пользе витамина С при лечении и профилактике простудных заболеваний является ложным. Как рассказал терапевт высшей категории Алексей Водовозов, витамин С, безусловно, нужен организму, но не имеет того профилактического и лечебного эффекта, который ему приписывают. В основном в лечебных целях его используют при заболеваниях, вызванных серьезным дефицитом витамина С в организме, например, при цинге. Однако в наше время это заболевание встречается крайне редко.
Что касается ежедневной нормы витамина С, она составляет 50 г в сутки, но в популярных препаратах можно встретить и большие дозировки: 250-1000 мг. Если в течение долгого времени принимать витамин в таких объемах, не исключены проблемы: от диареи до камней в желчном пузыре. Поэтому получать дополнительные дозы витамина С лучше с продуктами: особенно им богаты черная смородина, капуста, красный болгарский перец, шиповник.