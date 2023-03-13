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Posted Сегодня, 18:21

Published Сегодня, 18:21

Modified Сегодня, 18:21

Updated Сегодня, 18:21

Доктор развеял миф о целебном эффекте витамина С

Сегодня, 18:21
Медики утверждают, что витамин С не только не лечит простуды, но может серьезно навредить здоровью при неправильном приеме.

Как пишет Infox со ссылкой на радио Sputnik, убеждение об абсолютной пользе витамина С при лечении и профилактике простудных заболеваний является ложным. Как рассказал терапевт высшей категории Алексей Водовозов, витамин С, безусловно, нужен организму, но не имеет того профилактического и лечебного эффекта, который ему приписывают. В основном в лечебных целях его используют при заболеваниях, вызванных серьезным дефицитом витамина С в организме, например, при цинге. Однако в наше время это заболевание встречается крайне редко.

Что касается ежедневной нормы витамина С, она составляет 50 г в сутки, но в популярных препаратах можно встретить и большие дозировки: 250-1000 мг. Если в течение долгого времени принимать витамин в таких объемах, не исключены проблемы: от диареи до камней в желчном пузыре. Поэтому получать дополнительные дозы витамина С лучше с продуктами: особенно им богаты черная смородина, капуста, красный болгарский перец, шиповник.

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