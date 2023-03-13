Доктор развеял миф о целебном эффекте витамина С

Как пишет Infox со ссылкой на радио Sputnik, убеждение об абсолютной пользе витамина С при лечении и профилактике простудных заболеваний является ложным. Как рассказал терапевт высшей категории Алексей Водовозов, витамин С, безусловно, нужен организму, но не имеет того профилактического и лечебного эффекта, который ему приписывают. В основном в лечебных целях его используют при заболеваниях, вызванных серьезным дефицитом витамина С в организме, например, при цинге. Однако в наше время это заболевание встречается крайне редко.