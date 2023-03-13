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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Дороги хотят отремонтировать в двух районах Ростова за 30 млн рублей

13 марта 2023, 09:06
Фото: 1MI
Дороги хотят отремонтировать в двух районах Ростова

В Ростове-на-Дону объявлен конкурс на ремонт дорог в двух районах в городе

В Ростове-на-Дону ищут подрядчиков, которые отремонтируют участки трех дорог, говорится на сайте Госзакупок.

Всего объявили три тендера на ремонт дорог в Ворошиловском и Первомайском районах. Так, до 15,5 миллиона рублей планируют направить на ремонт улицы Конституционной от Курчатова до Щербакова. Реализация проекта должна завершиться в этом году.

Кроме того, ищут компанию, которая приведет в порядок переулок Дубовский. Начальная цена контракта составляет 14,4 миллиона рублей.

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Еще около 8,8 миллиона рублей намерены направить на ремонт переулка Канонерского. Речь идет об участке от Фурмановской до Евдокимова. 

Ранее стало известно, что в донском регионе на содержание дорог потратят свыше 3,2 миллиарда рублей. 

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