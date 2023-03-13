Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Всего объявили три тендера на ремонт дорог в Ворошиловском и Первомайском районах. Так, до 15,5 миллиона рублей планируют направить на ремонт улицы Конституционной от Курчатова до Щербакова. Реализация проекта должна завершиться в этом году.
Кроме того, ищут компанию, которая приведет в порядок переулок Дубовский. Начальная цена контракта составляет 14,4 миллиона рублей.
Еще около 8,8 миллиона рублей намерены направить на ремонт переулка Канонерского. Речь идет об участке от Фурмановской до Евдокимова.
Ранее стало известно, что в донском регионе на содержание дорог потратят свыше 3,2 миллиарда рублей.