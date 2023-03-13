Всего объявили три тендера на ремонт дорог в Ворошиловском и Первомайском районах. Так, до 15,5 миллиона рублей планируют направить на ремонт улицы Конституционной от Курчатова до Щербакова. Реализация проекта должна завершиться в этом году.