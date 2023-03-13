Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Местной жительнице удалось попасть в квартиру, которая утопает в мусоре. Прямо на входе валяется большое количество бутылок, мешающих проходу.
Антисанитария привела к появлению тараканов, свободно бегающих по стенам и дверям. Однако ремонт в помещениях выглядит довольно свежим.
«Все в мусоре и тараканах, которые вместе с вонью расползаются по всему подъезду. Жильцы уже обращались во всевозможные службы, но им нигде помочь не могут», — говорится в публикации.
Пользователи в комментариях посоветовали обратиться в прокуратуру для решения проблемы. Другие предположили, что квартиру довели до такого состояния квартиранты, которые ее снимают.
«Фильм ужасов. У нас в доме тоже живет чудо, которое разводит тараканов, мышей. Больные люди», — заявляют ростовчане.
Ранее в Ростове горожанка с 30 котами изводила соседей трупной вонью и тараканами.