rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

«Фильм ужасов»: ростовчан напугала наполненная тараканами квартира

13 марта 2023, 13:25
Фото: ВК "Это Ростов!"

На кишащую тараканами и заваленную мусором квартиру пожаловались ростовчане

В Ростове-на-Дону в одной из многоэтажек есть квартира с кишащими в ней тараканами, сообщили жильцы дома в соцсетях.

Местной жительнице удалось попасть в квартиру, которая утопает в мусоре. Прямо на входе валяется большое количество бутылок, мешающих проходу.

Антисанитария привела к появлению тараканов, свободно бегающих по стенам и дверям. Однако ремонт в помещениях выглядит довольно свежим.

Видео: ВК "Это Ростов!"
«Хоть какой-то собеседник»: ростовчан шокировал найденный в ухе женщины таракан
Узнать подробнее

«Все в мусоре и тараканах, которые вместе с вонью расползаются по всему подъезду. Жильцы уже обращались во всевозможные службы, но им нигде помочь не могут», — говорится в публикации.

Пользователи в комментариях посоветовали обратиться в прокуратуру для решения проблемы. Другие предположили, что квартиру довели до такого состояния квартиранты, которые ее снимают.

«Фильм ужасов. У нас в доме тоже живет чудо, которое разводит тараканов, мышей. Больные люди», — заявляют ростовчане.

Ранее в Ростове горожанка с 30 котами изводила соседей трупной вонью и тараканами.

Читайте также:
«Тараканы уносят детей»: об ужасах в детской инфекционке рассказали жители Азова«Тараканы уносят детей»: об ужасах в детской инфекционке рассказали жители Азова
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Происшествие#Илья Протвинов#Видео
Подпишитесь
Почему анимешники воюют с «оффниками» в Ростове и кто создал «ЧВК Редан»
Сегодня, 11:35
Целый стол пятитысячных купюр: появилось видео задержаний в «Ростгорсвете»
Сегодня, 11:25
В Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 млн рублей
Сегодня, 11:23
Ростовская область попала в топ-3 в РФ по частоте взрывов газа в домах с 2017 года
Сегодня, 10:05
Депутата будут судить за убийство и сбыт наркотиков в Ростовской области
Сегодня, 10:25
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 10:30