rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

Фонд адресной помощи семьям погибших и ветеранов СВО появится в Ростовской области

13 марта 2023, 16:43
Фото: 1MI
В Ростовской области откроется специальный фонд адресной помощи семьям погибших участников СВО, а также ее ветеранов, сообщил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном», трансляция которой велась на официальном сайте правительства региона, заявил, что в регионе создадут отделение госфонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов. Однако сначала структура должна появиться на федеральном уровне.

Также Голубев заверил, что в регионе сохранятся все текущие меры поддержки участников СВО. Среди них — выплата в 150 тысяч рублей для мобилизованных, освобождение от транспортного налога, бесплатные путевки в лагеря для детей и многое другое.

Год, который изменил все: как спецоперация на Украине отразилась на жизни ростовчан
Узнать подробнее

Помимо этого, в регионе прорабатывается возможность социального сопровождения ветеранов СВО, семей погибших и раненых. Им будут оказывать психологическую, юридическую и медицинскую помощь.

Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.

Читайте также:
«С нами Бог»: донской священник в зоне СВО высказался о спецоперацииВ Ростовской области установят монумент в память участников спецоперацииУчаствующий в спецоперации казачий полк получил посылки из Ростовской области
#Виктория Прутковская#Спецоперация#Общество#Политика#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
Подпишитесь
Олигарх отказался от порта в Таганроге, а в Ростове тянут с реконструкцией Парамонов
Сегодня, 14:49
Круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области
Сегодня, 14:13
«Фильм ужасов»: ростовчан напугала наполненная тараканами квартира
Сегодня, 13:25
Имя убитого снайпером участника СВО Журавлева увековечили в ростовской школе
Сегодня, 12:19
Тоже в Таганрог? Администрацию Пролетарского района Ростова покинул еще один чиновник
Сегодня, 14:57
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 10:30