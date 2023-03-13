Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном», трансляция которой велась на официальном сайте правительства региона, заявил, что в регионе создадут отделение госфонда адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранов. Однако сначала структура должна появиться на федеральном уровне.
Также Голубев заверил, что в регионе сохранятся все текущие меры поддержки участников СВО. Среди них — выплата в 150 тысяч рублей для мобилизованных, освобождение от транспортного налога, бесплатные путевки в лагеря для детей и многое другое.
Помимо этого, в регионе прорабатывается возможность социального сопровождения ветеранов СВО, семей погибших и раненых. Им будут оказывать психологическую, юридическую и медицинскую помощь.
Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.