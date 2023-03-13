rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:08

Published Сегодня, 18:08

Modified Сегодня, 18:10

Updated Сегодня, 18:10

Голубев обещал отремонтировать ямы на дорогах в Ростовской области до 1 мая

13 марта 2023, 18:08
Фото: 1MI
До 1 мая в Ростовской области должны по возможности устранить ямы на дорогах
Ямы на дорогах в Ростовской области по возможности должны быть ликвидированы до 1 мая, заявил губернатор Василий Голубев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном», трансляция которой проходила на сайте регионального правительства, заявил, что ямочность на дорогах в регионе должна быть максимально ликвидирована до 1 мая этого года. Глава региона подтвердил, что ему часто поступают жалобы от населения по поводу неутешительного качества дорожного полотна.

По его словам, такие вопросы должны решаться преимущественно на муниципальном уровне. Чиновники должны на них реагировать и давать ответы гражданам, даже если тот или иной дорожный объект является сложным. Например, иногда территории с разрушенными дорогами не включены в реестр муниципального имущества. В таком случае местные власти должны проявить активность и забрать участок на баланс и восстановить его.

«Мы вас тоже»: дорожные ямы стали признаваться в любви к ростовчанам
Узнать подробнее

«До 1 мая мы должны убрать ямочность везде, где это возможно. Первый доклад поступит после 1 апреля. Необходимо быстрее перейти к плановой работе», — отметил губернатор.

Он также отметил, что успеть отремонтировать дороги нужно с апреля по октябрь, так как это традиционно самый эффективный период восстановления полотна. «Здесь нужно трудиться действительно оперативно», — заявил Голубев. Он заключил, что по всем объектам устранить ямы необходимо до октября, так как в зимний период состояние неотремонтированных дорог станет еще хуже.

Также в губернатор заявил, что Азов получит 200 миллионов рублей на ремонт дорог.

Читайте также:
Около 10 автомобилей оказались повреждены из-за ямы на дороге в Ростове-на-ДонуВ Ростове каждая третья яма на дорогах образовалась из-за коммунальщиков«Пешком не пройти»: ростовчане пожаловались на огромные ямы на 40 лет Победы
#Алина Заярная#Дорога#Ремонт дорог#Новости#Ростовская область#Азов#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
Подпишитесь
Олигарх отказался от порта в Таганроге, а в Ростове тянут с реконструкцией Парамонов
Сегодня, 14:49
Круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области
Сегодня, 14:13
«Фильм ужасов»: ростовчан напугала наполненная тараканами квартира
Сегодня, 13:25
Имя убитого снайпером участника СВО Журавлева увековечили в ростовской школе
Сегодня, 12:19
Тоже в Таганрог? Администрацию Пролетарского района Ростова покинул еще один чиновник
Сегодня, 14:57
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 10:30