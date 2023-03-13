Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:10
Updated Сегодня, 18:10
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в эфире программы «О главном», трансляция которой проходила на сайте регионального правительства, заявил, что ямочность на дорогах в регионе должна быть максимально ликвидирована до 1 мая этого года. Глава региона подтвердил, что ему часто поступают жалобы от населения по поводу неутешительного качества дорожного полотна.
По его словам, такие вопросы должны решаться преимущественно на муниципальном уровне. Чиновники должны на них реагировать и давать ответы гражданам, даже если тот или иной дорожный объект является сложным. Например, иногда территории с разрушенными дорогами не включены в реестр муниципального имущества. В таком случае местные власти должны проявить активность и забрать участок на баланс и восстановить его.
«До 1 мая мы должны убрать ямочность везде, где это возможно. Первый доклад поступит после 1 апреля. Необходимо быстрее перейти к плановой работе», — отметил губернатор.
Он также отметил, что успеть отремонтировать дороги нужно с апреля по октябрь, так как это традиционно самый эффективный период восстановления полотна. «Здесь нужно трудиться действительно оперативно», — заявил Голубев. Он заключил, что по всем объектам устранить ямы необходимо до октября, так как в зимний период состояние неотремонтированных дорог станет еще хуже.
Также в губернатор заявил, что Азов получит 200 миллионов рублей на ремонт дорог.