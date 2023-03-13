По его словам, такие вопросы должны решаться преимущественно на муниципальном уровне. Чиновники должны на них реагировать и давать ответы гражданам, даже если тот или иной дорожный объект является сложным. Например, иногда территории с разрушенными дорогами не включены в реестр муниципального имущества. В таком случае местные власти должны проявить активность и забрать участок на баланс и восстановить его.