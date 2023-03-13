Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
В эфире программы «О главном», трансляция которой велась на официальном сайте правительства региона, он рассказал, что обсуждаются новые меры поддержки, но сохранят и действующие. Пока отменять ничего не планируется.
Каждому мобилизованному платят по 150 тысяч рублей. Их семьи освобождены от транспортного налога, оказывают помощь в трудоустройстве и в том, чтобы устроить их детей в детсады.
«Среди помощи есть бесплатные путевки в лагеря, горячее питание, бесплатное дополнительное образование», — сообщил губернатор. Он добавил, что поддержку людям оказывают и в рамках соцконтрактов.
Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.