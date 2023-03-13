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Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 16:43

Updated Сегодня, 16:43

Голубев рассказал, какие меры поддержки оставят мобилизованным из Ростовской области

13 марта 2023, 15:39
Фото: 1mi
В Ростовской области в дальнейшем планируется сохранить все меры поддержки мобилизованным и их семьям, которые есть на данный момент, сообщил губернатор Василий Голубев.

В эфире программы «О главном», трансляция которой велась на официальном сайте правительства региона, он рассказал, что обсуждаются новые меры поддержки, но сохранят и действующие. Пока отменять ничего не планируется.

Каждому мобилизованному платят по 150 тысяч рублей. Их семьи освобождены от транспортного налога, оказывают помощь в трудоустройстве и в том, чтобы устроить их детей в детсады.

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«Среди помощи есть бесплатные путевки в лагеря, горячее питание, бесплатное дополнительное образование», — сообщил губернатор. Он добавил, что поддержку людям оказывают и в рамках соцконтрактов.

Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.

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