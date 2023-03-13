Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
В прямой эфир дозвонилась местная жительница и пожаловалась на состояние города. По ее словам, на улицах никто не убирает, а зимой было снега по колено. В частности, она рассказала о проблемах жилого района на Вертолетном поле.
Губернатор ответил, что администрация города должна активно принимать меры после обращения людей. Он напомним, что город крупный, и в нем проживают более миллиона человек.
«Администрация посмотрит эту территорию и проинформирует меня о мерах, которые позволят изменить ситуацию. Либо это скопление мусора, либо это мусор на проезжей части, я обращу на это внимание», — уточнил губернатор.
Он добавил, что в рамках создания комфортной городской среды есть задача делать все для жителей. Он добавил, что любое обращение человека требует быстрой реакции властей.
Ранее стало известно, что на уборку Северного кладбища в Ростове потратят 15 миллионов рублей.