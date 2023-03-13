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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:06

Updated Сегодня, 16:06

Губернатор Голубев ответил, почему Ростов-на-Дону такой грязный

13 марта 2023, 16:04
Фото: 1mi
Жительница Ростова-на-Дону пожаловалась губернатору Василию Голубеву на слишком грязный город, прозвучало в эфире программы «О главном», трансляция велась на официальном сайте правительства региона

В прямой эфир дозвонилась местная жительница и пожаловалась на состояние города. По ее словам, на улицах никто не убирает, а зимой было снега по колено. В частности, она рассказала о проблемах жилого района на Вертолетном поле.

Губернатор ответил, что администрация города должна активно принимать меры после обращения людей. Он напомним, что город крупный, и в нем проживают более миллиона человек.

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«Администрация посмотрит эту территорию и проинформирует меня о мерах, которые позволят изменить ситуацию. Либо это скопление мусора, либо это мусор на проезжей части, я обращу на это внимание», — уточнил губернатор.

Он добавил, что в рамках создания комфортной городской среды есть задача делать все для жителей. Он добавил, что любое обращение человека требует быстрой реакции властей.

Ранее стало известно, что на уборку Северного кладбища в Ростове потратят 15 миллионов рублей.

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#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Илья Протвинов
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