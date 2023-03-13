Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Жительница Ростова в прямом эфире программы пожаловалась губернатору Василию Голубеву на уборку снега зимой. Горожанка заявила, что снег практически не убирался, а сам Ростов выглядел грязным.
Губернатор иронично отметил, что ему не хватило снега этой зимой: «Я бы тоже хотел увидеть зимой снег в нашем городе. У меня такое ощущение, что нас немного побаловал февраль. Но было бы неплохо, если бы снега было несколько больше. Это нужно для наших полей, для урожая».
Что касается жалобы горожанки, Голубев с ней согласился, заявив, что администрация Ростова должна оперативно реагировать на все жалобы и принимать меры по обеспечению чистоты в городе.
Ранее и другие жители Ростова в соцсетях жаловались на коммунальщиков, плохо убирающих снег.