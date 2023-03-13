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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:10

Updated Сегодня, 16:10

Губернатор Ростовской области Голубев признался, что хотел увидеть снег зимой

13 марта 2023, 16:08
Фото: Правительство Ростовской области
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области заявил, что ему не хватило снега зимой, погоду и уборку города он обсудил в эфире программы «О главном», трансляция велась на официальном сайте правительства региона.

Жительница Ростова в прямом эфире программы пожаловалась губернатору Василию Голубеву на уборку снега зимой. Горожанка заявила, что снег практически не убирался, а сам Ростов выглядел грязным.

Губернатор иронично отметил, что ему не хватило снега этой зимой: «Я бы тоже хотел увидеть зимой снег в нашем городе. У меня такое ощущение, что нас немного побаловал февраль. Но было бы неплохо, если бы снега было несколько больше. Это нужно для наших полей, для урожая».

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Что касается жалобы горожанки, Голубев с ней согласился, заявив, что администрация Ростова должна оперативно реагировать на все жалобы и принимать меры по обеспечению чистоты в городе.

Ранее и другие жители Ростова в соцсетях жаловались на коммунальщиков, плохо убирающих снег.

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