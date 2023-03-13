Губернатор иронично отметил, что ему не хватило снега этой зимой: «Я бы тоже хотел увидеть зимой снег в нашем городе. У меня такое ощущение, что нас немного побаловал февраль. Но было бы неплохо, если бы снега было несколько больше. Это нужно для наших полей, для урожая».