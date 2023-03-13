Posted Сегодня, 15:58
Published Сегодня, 15:58
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
В ходе телепередачи губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что из себя будет представлять Центр истинных ценностей. Его открытие намечено уже на следующую неделю.
Глава региона пояснил, что главная цель центра — популяризация науки и креативных индустрий. «Это место для коллективной, совместной интересной работы», — заявил Голубев. Он добавил, что молодежь сможет обучаться в центре 3D-моделированию, продюсированию, искусству видео и фотографии.
На последнем пункте губернатор остановился отдельно. «Сам хочу в это немного погрузиться. Тем более там есть фотодело, что меня интересовало всегда. Попробую там найти что-то для себя. Может быть, сам чему-то научусь», — рассказал Голубев.
Ранее министр экономического развития Ростовской области говорил, что в Центре истинных ценностей молодежь сможет взаимодействовать с представителями разных сфер бизнеса и развивать свои креативные и бизнес-способности.