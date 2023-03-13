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Posted Сегодня, 15:58

Published Сегодня, 15:58

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Губернатор Ростовской области рассказал, что хочет заниматься фотографией

13 марта 2023, 15:58
Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону 20 марта откроется Центр истинных ценностей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что хочет улучшить свои навыки фото в Центре истинных ценностей, подробно об этом он рассказал в эфире программы «О главном», трансляция велась на официальном сайте правительства региона.

В ходе телепередачи губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, что из себя будет представлять Центр истинных ценностей. Его открытие намечено уже на следующую неделю.

В Ростовской области откроют Центр истинных ценностей в 2023 году
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Глава региона пояснил, что главная цель центра — популяризация науки и креативных индустрий. «Это место для коллективной, совместной интересной работы», — заявил Голубев. Он добавил, что молодежь сможет обучаться в центре 3D-моделированию, продюсированию, искусству видео и фотографии.

На последнем пункте губернатор остановился отдельно. «Сам хочу в это немного погрузиться. Тем более там есть фотодело, что меня интересовало всегда. Попробую там найти что-то для себя. Может быть, сам чему-то научусь», — рассказал Голубев.

Ранее министр экономического развития Ростовской области говорил, что в Центре истинных ценностей молодежь сможет взаимодействовать с представителями разных сфер бизнеса и развивать свои креативные и бизнес-способности.

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