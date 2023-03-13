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Имя убитого снайпером участника СВО Журавлева увековечили в ростовской школе

13 марта 2023, 12:19
Фото: ТГ канал logvinenko_rnd
Имя убитого снайпером участника СВО Журавлева увековечили в ростовской школе
В Ростове-на-Дону в школе №60 открыли парту героя в честь погибшего на СВО бойца, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Речь идет об уроженце донского региона Борисе Журавлеве. Он прошел всю Чеченскую войну, побывал в Сирии, а также стал участником спецоперации.

В марте 2022 года Журавлев помогал освобождать Мариуполь, тогда российская колонна оказалась под минометным обстрелом. Одну из машин подбили, а весь экипаж погиб.

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На себя командование взял Журавлев, но в его автомобиль попали из гранатомета. Он получил контузию и ранение в руку, но спас своих товарищей.

«Бойца убило снайперской пулей. Звание Героя России ему было присвоено посмертно», — уточнил Логвиненко.

Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.

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