Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Речь идет об уроженце донского региона Борисе Журавлеве. Он прошел всю Чеченскую войну, побывал в Сирии, а также стал участником спецоперации.
В марте 2022 года Журавлев помогал освобождать Мариуполь, тогда российская колонна оказалась под минометным обстрелом. Одну из машин подбили, а весь экипаж погиб.
На себя командование взял Журавлев, но в его автомобиль попали из гранатомета. Он получил контузию и ранение в руку, но спас своих товарищей.
«Бойца убило снайперской пулей. Звание Героя России ему было присвоено посмертно», — уточнил Логвиненко.
Ранее жители Ростова записали видео со словами поддержки для участников СВО.