Каждый пятый ростовчанин поедет в отпуск в Крым, Алтай или Кубань летом 2023 года

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Портал трудоустройства опросил три тысячи пользователей из 489 городов России, чтобы выяснить, куда туристы собираются отправиться летом 2023 года.
В результате опроса 21% россиян сообщили, что собираются отправиться в тур по стране, в частности посетить курорты Крыма, Краснодарского края, Алтая, озеро Байкал, а также Санкт-Петербург.
Еще по 17% респондентов сообщили, что останутся дома или поедут на дачу, и только 4% респондентов запланировали поездку за границу — большинство из них люди младше 24 лет с доходом более 80 тысяч рублей в месяц. При этом самыми популярными направлениями зарубежного отдыха стали Турция, Тунис, Абхазия, Греция и Куба.
В начале года директор ростовской турфирмы заявил, что горожане перестали ездить в европейские страны.