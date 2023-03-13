Каждый пятый ростовчанин поедет в отпуск в Крым, Алтай или Кубань летом 2023 года

Еще по 17% респондентов сообщили, что останутся дома или поедут на дачу, и только 4% респондентов запланировали поездку за границу — большинство из них люди младше 24 лет с доходом более 80 тысяч рублей в месяц. При этом самыми популярными направлениями зарубежного отдыха стали Турция, Тунис, Абхазия, Греция и Куба.