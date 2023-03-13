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Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

Каждый пятый ростовчанин поедет в отпуск в Крым, Алтай или Кубань летом 2023 года

13 марта 2023, 10:26
Фото: N 3 14 15 92 65 /c by sa/wikimedia.org
Каждый пятый ростовчанин поедет в отпуск в Крым, Алтай или Кубань летом 2023 года
В Ростове 21% жителей сообщили, что запланировали на лето поездку в Крым, Кубань, Алтай, Байкал или Санкт-Петербург, об этом сообщили аналитики сервиса Superjob.

Портал трудоустройства опросил три тысячи пользователей из 489 городов России, чтобы выяснить, куда туристы собираются отправиться летом 2023 года.

В результате опроса 21% россиян сообщили, что собираются отправиться в тур по стране, в частности посетить курорты Крыма, Краснодарского края, Алтая, озеро Байкал, а также Санкт-Петербург.

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Еще по 17% респондентов сообщили, что останутся дома или поедут на дачу, и только 4% респондентов запланировали поездку за границу — большинство из них люди младше 24 лет с доходом более 80 тысяч рублей в месяц. При этом самыми популярными направлениями зарубежного отдыха стали Турция, Тунис, Абхазия, Греция и Куба.

В начале года директор ростовской турфирмы заявил, что горожане перестали ездить в европейские страны.

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