Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:15
Updated Сегодня, 14:15
Из Москвы 14 и 21 апреля организуют круизы на поезде в донской регион. Туристы побывают в Ростове, Элисте, после чего отправятся обратно домой.
На все про все у них будет три ночи и четыре дня. При этом поезд выступит в качестве отеля, где туристы будут спасть по ночам, а днем изучать новые места.
В Ростове подготовили обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, в рамках которой отдыхающие узнают об истории донской столицы. А в конце ждет прогулка на теплоходе.
Для туристов 18+ есть программа с выездом в Азов на винодельню. Для любителей гастрономических приключений доступен гастроэтнотур.
Ранее стало известно, что каждый пятый ростовчанин поедет в отпуск в Крым, Алтай или Кубань летом 2023 года.