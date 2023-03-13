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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

Круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области

13 марта 2023, 14:13
Фото: donland.ru
В Ростовской области для совершеннолетних туристов подготовили специальную программу отдыха в Азове, сообщили в правительстве региона.

Из Москвы 14 и 21 апреля организуют круизы на поезде в донской регион. Туристы побывают в Ростове, Элисте, после чего отправятся обратно домой.

На все про все у них будет три ночи и четыре дня. При этом поезд выступит в качестве отеля, где туристы будут спасть по ночам, а днем изучать новые места.

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В Ростове подготовили обзорную автобусно-пешеходную экскурсию, в рамках которой отдыхающие узнают об истории донской столицы. А в конце ждет прогулка на теплоходе.

Для туристов 18+ есть программа с выездом в Азов на винодельню. Для любителей гастрономических приключений доступен гастроэтнотур.

Ранее стало известно, что каждый пятый ростовчанин поедет в отпуск в Крым, Алтай или Кубань летом 2023 года.

#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Туризм#Экскурсия
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