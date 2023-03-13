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Мужчину осудили за распространение порнографии с маленькой девочкой в Ростове-на-Дону

13 марта 2023, 13:43
Фото: diego-rosa/unsplash
Мужчину осудили за распространение порнографии с маленькой девочкой в Ростове-на-Дону
Мужчину в Ростове признали виновным в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетней, рассказали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в изготовлении и распространении порнографических фото несовершеннолетней девочки. Дело в том, что в июне 2021 года подсудимый рассылал в одной из социальных сетей ранее приобретённые им изображения ребенка.

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Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Ростове поймали еще одного распространителя порнографических материалов с участием детей. Им оказался 40-летний местный житель. Уголовное расследование в его отношении еще продолжается.

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