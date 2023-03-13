Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в изготовлении и распространении порнографических фото несовершеннолетней девочки. Дело в том, что в июне 2021 года подсудимый рассылал в одной из социальных сетей ранее приобретённые им изображения ребенка.
Суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима.
Ранее в Ростове поймали еще одного распространителя порнографических материалов с участием детей. Им оказался 40-летний местный житель. Уголовное расследование в его отношении еще продолжается.