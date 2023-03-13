Ленинский районный суд вынес приговор 29-летнему мужчине. Его признали виновным в изготовлении и распространении порнографических фото несовершеннолетней девочки. Дело в том, что в июне 2021 года подсудимый рассылал в одной из социальных сетей ранее приобретённые им изображения ребенка.