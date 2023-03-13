Тем временем ситуация со складами остается тяжелой. Парамоны, так склады называют ростовчане, являются памятником федерального значения, однако их никто не консервирует и не охраняет. Александр Кожин предполагает, что на это пришлось бы потратить сотни миллионов рублей. Однако на данном этапе сложно сказать, как обстоит ситуация с проектом реконструкции и какой объем инвестиций необходим для сохранения памятника.