Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
В правительстве Ростовской области рассказали, что подрядчик реконструкции улицы Вавилова начал расчистку площадок под строительные работы. Ранее администрация Ростова передала ему 48 земельных участков для подготовки к реконструкции. Однако для начала работ изъять необходимо 120 участков земли, на них размещены 112 гаражей и 16 квартир.
Гендиректор ООО «Полюс» Максим Чередниченко заявил, что компания уже начала демонтаж зданий и вывоз строительного мусора. В скором времени будут перенесены и подземные коммуникации.
К реконструкции планируется приступить 1 июня этого года. Завершить же работы должны в 2025 году.
СМИ сообщили о продлении сроков реконструкции Парамоновских складов до 2026 года. Решение об этом принял комитет по охране ОКН Ростовской области.
Теперь компания «Альянс-М» до конца этого года должна успеть завершить проект, а саму реконструкцию необходимо выполнить не позднее 31 декабря 2025 года.
Сообщается, что предписание разработать проект реконструкции компания получила более трех лет назад. За это время собственник складов успел провести противоаварийные работы на литере Г.
Руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (РРО ВООПИиК) Александр Кожин заявил, что «Альянс-М» уже подготавливал один проект, но тот не получил положительного заключения.
Тем временем ситуация со складами остается тяжелой. Парамоны, так склады называют ростовчане, являются памятником федерального значения, однако их никто не консервирует и не охраняет. Александр Кожин предполагает, что на это пришлось бы потратить сотни миллионов рублей. Однако на данном этапе сложно сказать, как обстоит ситуация с проектом реконструкции и какой объем инвестиций необходим для сохранения памятника.
СМИ заявили, что «Первая Портовая Компания» продала компании «Лемар» более 91% акций «Таганрогского морского торгового порта». Сделка обсуждалась с 2015 года, однако заключить ее удалось лишь сейчас.
«Первая портовая компания» принадлежит миллиардеру Владимиру Лисину. Организация хочет заняться развитием своих мощностей. Проданный порт не является важным и привлекательным для нее из-за проблем с уменьшением глубин.