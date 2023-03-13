rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:49

Published Сегодня, 14:49

Modified Сегодня, 14:51

Updated Сегодня, 14:51

Олигарх отказался от порта в Таганроге, а в Ростове тянут с реконструкцией Парамонов

13 марта 2023, 14:49
Фото: v-neck/CC BY-SA 2.0/flickr.com
В Ростове одни здания сносят, а другие не могут реконструировать
В Ростове начали сносить постройки для реконструкции Вавилова, тем временем сроки восстановления Парамоновских складов отодвинули до конца 2025 года, а структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта».

Реконструкция Вавилова

В правительстве Ростовской области рассказали, что подрядчик реконструкции улицы Вавилова начал расчистку площадок под строительные работы. Ранее администрация Ростова передала ему 48 земельных участков для подготовки к реконструкции. Однако для начала работ изъять необходимо 120 участков земли, на них размещены 112 гаражей и 16 квартир.

Гендиректор ООО «Полюс» Максим Чередниченко заявил, что компания уже начала демонтаж зданий и вывоз строительного мусора. В скором времени будут перенесены и подземные коммуникации.

К реконструкции планируется приступить 1 июня этого года. Завершить же работы должны в 2025 году.

Постройки для реконструкции улицы Вавилова начали сносить в Ростове
Узнать подробнее

Затянувшаяся реконструкция

СМИ сообщили о продлении сроков реконструкции Парамоновских складов до 2026 года. Решение об этом принял комитет по охране ОКН Ростовской области.

Теперь компания «Альянс-М» до конца этого года должна успеть завершить проект, а саму реконструкцию необходимо выполнить не позднее 31 декабря 2025 года.

Сообщается, что предписание разработать проект реконструкции компания получила более трех лет назад. За это время собственник складов успел провести противоаварийные работы на литере Г.

Руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (РРО ВООПИиК) Александр Кожин заявил, что «Альянс-М» уже подготавливал один проект, но тот не получил положительного заключения.

Фото: 1MI

Тем временем ситуация со складами остается тяжелой. Парамоны, так склады называют ростовчане, являются памятником федерального значения, однако их никто не консервирует и не охраняет. Александр Кожин предполагает, что на это пришлось бы потратить сотни миллионов рублей. Однако на данном этапе сложно сказать, как обстоит ситуация с проектом реконструкции и какой объем инвестиций необходим для сохранения памятника.

В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 года
Узнать подробнее

Продажа акций «Таганрогского порта»

СМИ заявили, что «Первая Портовая Компания» продала компании «Лемар» более 91% акций «Таганрогского морского торгового порта». Сделка обсуждалась с 2015 года, однако заключить ее удалось лишь сейчас.

«Первая портовая компания» принадлежит миллиардеру Владимиру Лисину. Организация хочет заняться развитием своих мощностей. Проданный порт не является важным и привлекательным для нее из-за проблем с уменьшением глубин.

Читайте также:
В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 годаСтруктура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта»Постройки для реконструкции улицы Вавилова начали сносить в Ростове
#Алина Заярная#Строительство#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Новости#Ростов#Таганрог
Подпишитесь
Круиз для туристов 18+ подготовили в Ростовской области
Сегодня, 14:13
«Фильм ужасов»: ростовчан напугала наполненная тараканами квартира
Сегодня, 13:25
Имя убитого снайпером участника СВО Журавлева увековечили в ростовской школе
Сегодня, 12:19
Тоже в Таганрог? Администрацию Пролетарского района Ростова покинул еще один чиновник
Сегодня, 14:57
«Не поцелуями доказывай любовь»: как воспитывали детей в Ростове и Нахичевани-на-Дону
Сегодня, 10:30