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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

Первый случай смерти от ботулизма зарегистрирован в Ростовской области в 2023 году

13 марта 2023, 13:42
Фото: 1MI
Первый случай смерти от ботулизма в этом году зарегистрирован в Ростовской области
В Волгодонске Ростовской области зарегистрирован первый в этом году случай смерти от ботулизма, рассказали в администрации города.

В Волгодонске зарегистрирован первый в этом году случай смерти от ботулизма. Это тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Оно развивается после употребления человеком продуктов, содержащих токсин ботулизма.

Специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Волгодонске напомнили, что распознать токсин на вкус и цвет невозможно. Также не поможет от него избавиться кипячение и стерилизация. Чаще всего токсин ботулизма обитает в консервированных продуктах, грибах, колбасах и соленой рыбе.

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Главными мерами профилактики ботулизма являются осторожное отношение к домашним консервам, их правильное хранение и использование в них только свежих продуктов.

Ранее кукурузу с возбудителями ботулизма и ботулотоксином изъяли в некоторых магазинах Ростовской области.

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#Алина Заярная#Здоровье#Происшествия#Общество#Новости
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