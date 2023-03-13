Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
В Волгодонске зарегистрирован первый в этом году случай смерти от ботулизма. Это тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением нервной системы. Оно развивается после употребления человеком продуктов, содержащих токсин ботулизма.
Специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Волгодонске напомнили, что распознать токсин на вкус и цвет невозможно. Также не поможет от него избавиться кипячение и стерилизация. Чаще всего токсин ботулизма обитает в консервированных продуктах, грибах, колбасах и соленой рыбе.
Главными мерами профилактики ботулизма являются осторожное отношение к домашним консервам, их правильное хранение и использование в них только свежих продуктов.
Ранее кукурузу с возбудителями ботулизма и ботулотоксином изъяли в некоторых магазинах Ростовской области.