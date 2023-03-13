Специалисты филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Волгодонске напомнили, что распознать токсин на вкус и цвет невозможно. Также не поможет от него избавиться кипячение и стерилизация. Чаще всего токсин ботулизма обитает в консервированных продуктах, грибах, колбасах и соленой рыбе.