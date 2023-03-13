«По сравнению с советским периодом, сейчас поразительно мало подростков ходит в какие-нибудь кружки. И дело тут не в том, что дети у нас плохие. А в том, что большинство секций либо платные, либо их просто нет. Если дошкольникам внимание еще хоть как-то уделяется, для них созданы различные группы раннего развития. То подросткам просто некуда податься и все, что им остается — развлекать себя самим», — рассказала психолог о том, почему юные ростовчане объединяются в агрессивные группы.