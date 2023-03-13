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Published Сегодня, 11:35

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Почему анимешники воюют с «оффниками» в Ростове и кто создал «ЧВК Редан»

13 марта 2023, 11:35
Фото: متعة الرسم/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Почему анимешники воюют с «оффниками» в Ростове и кто создал ЧВК «Редан»
В конце февраля в Москве, Санк-Петербурге и Ростове были замечены массовые драки между подростками, которые причисляют себя к группам «ЧВК Редан» и «оффников». Корреспондент RostovGazeta побеседовал с представителями субкультур в Ростове и выяснил, что стало причиной конфликта.

Смерть в клетчатых штанах

Объединение молодых людей в субкультуры — нормальное явление для современного общества. Однако иногда «кружки по интересам» выходят из-под контроля и представляют угрозу для окружающих. Так, 26 февраля в Ростове случился инцидент с массовой дракой подростков в ТРК «Горизонт».

Напомним, молодые люди, которых общественность окрестила «оффниками» (представителями сообщества околофутбольных фанатов) и «ЧВК Редан» собрались у торгового центра двумя большими группами. Некоторые из подростков к моменту приезда полиции и Росгвардии успели устроить массовые драки.

День спустя, 27 февраля, представители этих же субкультурных сообществ собрались у ТРЦ «Рио». Однако сотрудникам силовых структур удалось предотвратить драку.

В конце февраля «сходки» молодежи прокатились по всей стране: полиции приходилось разнимать драки в Москве и Санкт-Петербурге.

ЧВК «Редан» в Ростовской области
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Фото: соцсети

Корреспондент RostovGazeta пообщался с ростовскими участниками «ЧВК Редан» и так называемыми «оффниками», чтобы выяснить, почему подростки так настойчиво пытаются выяснить отношения силой.

Как рассказал молодой человек, представившийся Вениамином (имя изменено), приставка «ЧВК» у сообщества «Редан» появилась недавно и стихийно.

«По-моему, это вообще беспричинно произошло. Просто стало модно так говорить. До этого мы были просто „Редан“. Есть такое аниме „Геней Редан“. Там герои состоят в банде „Паук“, это типа бандитская группа. Мы создали ее косплей в реальности», — объяснил суть названия субкультуры молодой человек.

Отличительной чертой «Редановцев» служит их внешний вид: подростки носят свободные клетчатые штаны, а также футболки и худи с изображением паука, на теле которого написана цифра 4. В японской культуре эта цифра считается несчастливой, поскольку она обозначается тем же иероглифом, что и слово «смерть».

Парень объяснил, что члены «ЧВК Редан» — это не поклонники одного аниме.

«Среди нас много людей, который смотрят „Хантер х Хантер“. У них своя символика, но в целом у группы „Редан“ единый стиль просто из-за того, что так сложилось. Пауки и клетка — это всем понятно, легко найти в магазине. Опять же, „Редан“ — это про современную японскую культуру в целом. Мы никакие не эмо или готы, с которыми нас сейчас везде сравнивают», — говорит собеседник RostovGazeta.

Фото: xmoltarx/Álbum Cazador X 2004, Salo/flickr.com/CC BY-SA 2.0
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Битва за «крутость»

Противостояние с «оффниками» в Ростове, как рассказал «редановец», возникло на фоне подобных «стрелок» в столице.

«Мы узнали, что в Москве была сходка с „оффниками“. Почему, точно не знаю, но у нас с ними, так сказать, недопонимания. Они все время провоцируют какие-то забивы [прим. ред.: термин из околофутбольной культуры. Оно пришло на смену не совсем точному слову «прыжок», который означает внезапное нападение], понтуются». — объясняет молодой человек.

Представитель субкультуры околофутбольных фанатов Максим (имя респондента изменено) в беседе с корреспондентом RostovGazeta рассказал, что инициаторами встречи у ТРК «Горизонт» стали старшеклассники одной из школ в Северном микрорайоне, которые принадлежат к "ЧВК Редан"».

«Насколько я знаю, их главный инициативщик предложил стена на стену пойти и типа доказать, что анимешники круче, а мы спортаки просто», — объяснил парень.

Ростовский детский психолог Татьяна Каунова считает, что объединение подростков в субкультуры — часть типичного поведения.

«Так всегда было: вспомните, как в нашем детстве воевали районами или школами. Подростки в этом возрасте пытаются искать себя, объединяются в сообщества с определенными авторитетами», — говорит эксперт.

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Татьяна добавляет, что в молодом возрасте у людей часто проявляются вспышки агрессии. Поэтому, попадая в среду сверстников, эта агрессия концентрируется и направляется туда, куда укажет авторитет.

Конфликт с "ЧВК Редан» в Ростове
Видео: соцсети

«По сравнению с советским периодом, сейчас поразительно мало подростков ходит в какие-нибудь кружки. И дело тут не в том, что дети у нас плохие. А в том, что большинство секций либо платные, либо их просто нет. Если дошкольникам внимание еще хоть как-то уделяется, для них созданы различные группы раннего развития. То подросткам просто некуда податься и все, что им остается — развлекать себя самим», — рассказала психолог о том, почему юные ростовчане объединяются в агрессивные группы.

Психолог призвала взрослых отказаться от маркирования поведения подростков. Такой подход, по ее мнению, станет «вредным советом» для представителей субкультур.

Кто создал «ЧВК Редан»

«Взять хотя-бы приставку ЧВК. Ребята сказали, что ее придумали не они. Кто-то распространил это модное в сложившихся политических обстоятельствах приложениях в соцсетях и СМИ, а люди подхватили. Хотя субкультура, интересующаяся аниме ничего общего с военной кампанией не имеет», — уверена экперт.

Татьяна Каунова добавила, что медиа сами создали агрессивную субкультуру "ЧВК Редан», наделив ее негативными признаками: от употребления и распространения наркотических веществ, до причинения вреда окружающим.

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«Никто не пытался разобраться, что движет этими подростками. Им сразу повесили ярлык «аморально». Хотя я не думаю, что они совершили что-то ужасное. Да, две субкультуры испытывают неприязнь к поведению и внешнему виду друг друга и стремятся доказать, что «мы делаем правильно, а вы нет». Решили выяснить это силой», - объясняет детский психолог.

Фото: Соцсети

Эксперт добавила, что к таким подросткам нельзя проявлять чрезмерно строгие меры, поскольку это может спровоцировать новые вспышки агрессии.

«У них сейчас период становления личности. И что они видят вокруг? Понятно, что они будут вести себя как взрослые: вступать в конфликты, доказывать свою правоту. Родителям этих подростков я бы посоветовала поговорить с ребенком о том, что его волнует, попробовать вместе с ним найти какое-то увлечение», - советует спикер.

Эксперт призвала общественность меньше обсуждать инцидент с конфликтом субкультур в Ростове, чтобы не популяризировать группы с девиантным поведениям среди подростков.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове-на-Дону заявили о двойном увеличении группы «ЧВК Редан» с 26 февраля.

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