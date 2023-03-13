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Published Вчера, 07:00

Modified Сегодня, 06:56

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Погрузочная техника: как выбрать

13 марта 2023, 07:00
Фото: pxhere.com
Погрузочная техника включает различные виды машин, используемых для загрузки, выгрузки и подъема разных грузов, такие как вилочные погрузчики, тележки, краны и ричтраки.

Последние — это особый тип погрузчиков, которые работают с тяжелыми и неуклюжими грузами на большой высоте. Они имеют более высокую грузоподъемность и устойчивость, чем обычные вилочные погрузчики. Ричтрак применяется практически в любой сфере, связанной с перевозкой тяжелых грузов. Стоит рассмотреть особенности выбора таких машин.

Выбор техники

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  • Определить тип груза и его характеристики. Перед выбором погрузочной техники необходимо определить тип груза, его вес и размеры, а также способ упаковки. Некоторые виды груза могут быть несовместимы с определенными типами погрузчиков, поэтому важно правильно подобрать технику для конкретного типа груза.
  • Определить максимальный вес груза и высоту подъема. В зависимости от максимального веса груза и высоты подъема необходимо выбрать подходящую погрузочную технику. Например, для подъема тяжелых грузов на большую высоту подойдет штабелер или электроштабелер, а для погрузки легких грузов на небольшую высоту — ручной погрузчик.
  • Учитывать особенности склада и условия работы. Тип и характеристики склада, количество операций погрузки и выгрузки, а также особенности рабочей среды (например, узкие проходы, неровный пол) — все это необходимо учитывать при выборе погрузочной техники. Например, для работы в узких проходах можно выбрать узкоходовой штабелер, а для работы на неровной поверхности — погрузчик с большими колесами.
  • Выбрать между электрической и дизельной техникой. В зависимости от характера работы и условий эксплуатации можно выбрать между электрической и дизельной погрузочной техникой. Дизельные погрузчики обычно более мощные и подходят для работы на открытых площадках, в то время как электрические погрузчики более экологичные и подходят для работы в закрытых помещениях.

Учитывать финансовые возможности предприятия и необходимое количество техники. Это позволит не потратить слишком много средств.

Рекомендации

При выборе погрузочной техники важно обратить внимание на ее качество и надежность, поскольку это может существенно повлиять на безопасность и эффективность ее использования. Приобретение погрузочной техники у проверенного поставщика может помочь избежать проблем с качеством и надежностью оборудования. Кроме того, проверенный поставщик может предоставить гарантии на оборудование и производить его обслуживание. Это может быть особенно важно для предприятий, которые используют погрузочную технику на постоянной основе и нуждаются в ее надежной работе. При выборе погрузочной техники важно обратить внимание на репутацию поставщика.

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