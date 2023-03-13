Политолог Мухин объяснил поведение Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:46
Updated Сегодня, 17:46
Комментарий по этому поводу Мухин опубликовал в своем Telegram-канале. Свое заявление Пригожин сделал на фоне развалин Бахмута, после чего видео было выложено одним из каналов, связанных с предпринимателем. Тема стала вирусной в Сети, сообщают «Новые известия».
В связи с этим политолог заявил, что в современном интернет-пространстве понятие «президентские амбиции Пригожина» начинает жить своей жизнью, и в результате российские избиратели начинают ассоциировать его с выборами президента РФ в будущем году. Такое происходит просто потому, что россияне не вникают в нюансы выборов президента Украины, не будучи особенно заинтересованными в сюжете, напомнил политолог.
Мухин также добавил, что теперь, когда Пригожин вышел на политическую арену в статусе «командующего ЧВК», потери группировки «Вагнер» в боях за Бахмут объясняются происками недоброжелателей перспективного политика. В то же время, по словам эксперта, все в курсе: ЧВК экипируется, получает оружие, боеприпасы и финансирование от государства. При этом руководитель ЧВК своими заявлениями публично отрицает присутствие подразделений кадровых военных в зоне соприкосновения и поддержку вагнеровцев с воздуха в наступательных операциях.
Мухин подчеркивает, что Пригожин ощутил свое превращение в изгоя рядом с действующими военными командирами. И этим самым, похоже, всерьез подставил бойцов «Вагнера» под угрозу окружения в ходе ожидаемого контрудара ВСУ, предположил политолог. По его словам, остается лишь надеяться, что наши военные сумеют побороть неприязнь к Пригожину и сделают все возможное для избежания попадания в окружение и потерь со стороны вагнеровцев под Бахмутом. Что же касается политических амбиций Пригожина, может оказаться, что самой благодарной аудиторией для него станут враги России, которые рассчитывают на внутреннюю турбулентность в стране, заключил Мухин.