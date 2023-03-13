Политолог Мухин объяснил поведение Евгения Пригожина

Мухин подчеркивает, что Пригожин ощутил свое превращение в изгоя рядом с действующими военными командирами. И этим самым, похоже, всерьез подставил бойцов «Вагнера» под угрозу окружения в ходе ожидаемого контрудара ВСУ, предположил политолог. По его словам, остается лишь надеяться, что наши военные сумеют побороть неприязнь к Пригожину и сделают все возможное для избежания попадания в окружение и потерь со стороны вагнеровцев под Бахмутом. Что же касается политических амбиций Пригожина, может оказаться, что самой благодарной аудиторией для него станут враги России, которые рассчитывают на внутреннюю турбулентность в стране, заключил Мухин.