Поставки «серых» смартфонов почти полностью прекратились

Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», мелкие партии смартфонов на границе таможенники задерживают под предлогом борьбы с контрабандой. Таким образом, возникает тенденция к дефициту «серых» устройств, что уже привело к подорожанию таких аппаратов на 3-4 тысячи рублей. В дальнейшем их цена, скорее всего, достигнет стоимости смартфонов, ввезенных по параллельному импорту.