Поставки «серых» смартфонов почти полностью прекратились

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Как пишет Infox со ссылкой на «Известия», мелкие партии смартфонов на границе таможенники задерживают под предлогом борьбы с контрабандой. Таким образом, возникает тенденция к дефициту «серых» устройств, что уже привело к подорожанию таких аппаратов на 3-4 тысячи рублей. В дальнейшем их цена, скорее всего, достигнет стоимости смартфонов, ввезенных по параллельному импорту.
В качестве примера можно изучить цены на iPhone 14 Pro Max 512 Гб в re: Store и «М.Видео-Эльдорадо» с ценами аналогов сомнительного происхождения, которые продаются на радиорынках. Первые доступны за 153 тысячи рублей, вторые — за 132 тысячи.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подтвердил прекращение ввоза товаров по «серому» импорту с февраля, после смены руководства Федеральной таможенной службы. Очевидно, что таможенники решили начать борьбу с контрабандой после того, как стало ясно: в России наладился «цивилизованный параллельный импорт».