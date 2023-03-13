В понедельник, 13 марта, стало известно, что администрация Ростова передала подрядчику улицы Вавилова 48 земельных участков для подготовки к реконструкции. Для начала работ необходимо изъять более 120 участков земли, где находятся 112 гаражных боксов, а также 16 квартир.