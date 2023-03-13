Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
В понедельник, 13 марта, стало известно, что администрация Ростова передала подрядчику улицы Вавилова 48 земельных участков для подготовки к реконструкции. Для начала работ необходимо изъять более 120 участков земли, где находятся 112 гаражных боксов, а также 16 квартир.
Гендиректор ООО «Полюс» Максим Чередниченко рассказал, что в настоящий момент компания уже проводит демонтаж зданий и вывозит строительный мусор, освобождая участки, а также готовится к переносу подземных коммуникаций.
К реконструкции компания собирается приступить с 1 июня, работы на объекте протяженностью 3,5 километра завершат в 2025 году.
Ранее стало известно, что на реконструкцию улицы Вавилова потратят более шести миллиардов рублей.