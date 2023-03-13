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Постройки для реконструкции улицы Вавилова начали сносить в Ростове

13 марта 2023, 09:17
Фото: donland.ru
В Ростове начали сносить постройки для реконструкции улицы Вавилова
Власти сообщили, что подрядчик реконструкции улицы Вавилова в Ростове приступил к расчистке площадок под строительные работы, об этом рассказали в пресс-службе донского правительства.

В понедельник, 13 марта, стало известно, что администрация Ростова передала подрядчику улицы Вавилова 48 земельных участков для подготовки к реконструкции. Для начала работ необходимо изъять более 120 участков земли, где находятся 112 гаражных боксов, а также 16 квартир.

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Гендиректор ООО «Полюс» Максим Чередниченко рассказал, что в настоящий момент компания уже проводит демонтаж зданий и вывозит строительный мусор, освобождая участки, а также готовится к переносу подземных коммуникаций.

К реконструкции компания собирается приступить с 1 июня, работы на объекте протяженностью 3,5 километра завершат в 2025 году.

Ранее стало известно, что на реконструкцию улицы Вавилова потратят более шести миллиардов рублей.

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