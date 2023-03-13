Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В скорую помощь обратилась 80-летняя жительница Ростова. Она чуть не погибла, подавившись кусочком мяса. Во время ужина, со слов родственников пенсионерки, она резко закашлялась и стала задыхаться.
Приехавшие по вызову медики выяснили, что в горле у женщины плотно застрял кусок мяса с жилкой. От него оставалась небольшая щель, благодаря которой в организм поступал кислород. Чтобы достать кусочек еды, врачам пришлось воспользоваться специальными инструментами.
Лишь после удаления частички мяса, пенсионерка задышала без каких-либо преград.
Ранее ростовские врачи спасли зрение школьнику, получившего удар в глаз карандашом. Сделать это удалось благодаря оперативным действиям родителей подростка.