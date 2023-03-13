Приехавшие по вызову медики выяснили, что в горле у женщины плотно застрял кусок мяса с жилкой. От него оставалась небольшая щель, благодаря которой в организм поступал кислород. Чтобы достать кусочек еды, врачам пришлось воспользоваться специальными инструментами.