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Posted Сегодня, 13:18

Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Пожилая ростовчанка чуть не погибла за ужином из-за куска мяса

13 марта 2023, 13:18
Фото: joseph-chan/unsplash
Пожилая ростовчанка чуть не задохнулась из-за куска мяса с жилками
Медики спасли 80-летнюю жительницу Ростова, подавившуюся кусочком мяса, рассказали в БСМП.

В скорую помощь обратилась 80-летняя жительница Ростова. Она чуть не погибла, подавившись кусочком мяса. Во время ужина, со слов родственников пенсионерки, она резко закашлялась и стала задыхаться.

Приехавшие по вызову медики выяснили, что в горле у женщины плотно застрял кусок мяса с жилкой. От него оставалась небольшая щель, благодаря которой в организм поступал кислород. Чтобы достать кусочек еды, врачам пришлось воспользоваться специальными инструментами.

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Лишь после удаления частички мяса, пенсионерка задышала без каких-либо преград.

Ранее ростовские врачи спасли зрение школьнику, получившего удар в глаз карандашом. Сделать это удалось благодаря оперативным действиям родителей подростка.

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#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Алина Заярная
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