Причиной грязи и вони воды Каменска-Шахтинского назвали повышение уровня реки

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на качество питьевой воды, которая периодически то пахнет тиной, то вызывает раздражение на коже, то вовсе содержит в себе осадок, напоминающий кофейную гущу.
Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» сообщил, что по информации отдела ЖКХ городскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» поручили провести отбор и анализ проб воды.
Еще в конце февраля из реки Северский Донец забрали несколько проб, результат которых не удалось получить до сих пор. Однако 1 марта эксперты зафиксировали аномальный для холодного времени года подъем воды в Северском Донце, который повысил уровень воды до 244 сантиметров — это на 49 сантиметров больше обычных показателей.
Власти предполагают, что повышение уровня реки не только увеличило скорость потока воды, но также затянуло в водоем отходы, что повысило уровень загрязнения.
«В связи с этим ОАО „Исток“, ООО „Водоканал“, ГУП РО „УРСВ“ проводят дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия», — сказано в сообщении.