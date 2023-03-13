rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

Причиной грязи и вони воды Каменска-Шахтинского назвали уровень реки

13 марта 2023, 09:03
Фото: Gryllus70/cc by sa/wikimedia.org
Причиной грязи и вони воды Каменска-Шахтинского назвали повышение уровня реки
В Ростовской области причиной снижения качества питьевой воды в Каменске-Шахтинском может оказаться подъем уровня реки почти на полметра, об этом сообщили в отделе ЖКХ, транспорта и благоустройства города.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что жители Каменска-Шахтинского обратились к президенту Владимиру Путину с жалобой на качество питьевой воды, которая периодически то пахнет тиной, то вызывает раздражение на коже, то вовсе содержит в себе осадок, напоминающий кофейную гущу.

Telegram-канал «Подслушано Каменск-Шахтинский» сообщил, что по информации отдела ЖКХ городскому филиалу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» поручили провести отбор и анализ проб воды.

В домах Каменска-Шахтинского из-под кранов вновь полился «кофе с запахом болота»
Узнать подробнее

Еще в конце февраля из реки Северский Донец забрали несколько проб, результат которых не удалось получить до сих пор. Однако 1 марта эксперты зафиксировали аномальный для холодного времени года подъем воды в Северском Донце, который повысил уровень воды до 244 сантиметров — это на 49 сантиметров больше обычных показателей.

Власти предполагают, что повышение уровня реки не только увеличило скорость потока воды, но также затянуло в водоем отходы, что повысило уровень загрязнения.

«В связи с этим ОАО „Исток“, ООО „Водоканал“, ГУП РО „УРСВ“ проводят дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия», — сказано в сообщении.

Читайте также:
Скончался директор Водоканала Каменска-Шахтинского Евгений Погурец утром 26 январяДонское МинЖКХ заявило об улучшении качества воды в Каменске-Шахтинском после ЧСВласти объяснили, почему не удается решить проблему с водой в Каменске-Шахтинском
#Надежда Пустяк#Происшествие#Городская среда#Здоровье#Вода#Непригодная вода#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Каменск-Шахтинский
Подпишитесь
В Ростове-на-Дону назвали причину стрельбы на Рабочей площади 12 марта
Сегодня, 05:27
В Ростовской области вновь ударят морозы до -8°С с 14 марта
Сегодня, 06:35
В Ростове сроки реконструкции Парамоновских складов продлили до 31 декабря 2025 года
Сегодня, 06:52
Ростовчане заявили о запахах гнилой рыбы в воде из-под кранов с 2022 года
Сегодня, 04:59
Новые правила эвакуации населения в случае ЧС ввели в Ростовской области в марте
Вчера, 14:20
Украина обстреляла из РЗСО HIMARS автостанцию недалеко от Ростовской области
Вчера, 15:06