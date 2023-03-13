Причиной грязи и вони воды Каменска-Шахтинского назвали повышение уровня реки

Еще в конце февраля из реки Северский Донец забрали несколько проб, результат которых не удалось получить до сих пор. Однако 1 марта эксперты зафиксировали аномальный для холодного времени года подъем воды в Северском Донце, который повысил уровень воды до 244 сантиметров — это на 49 сантиметров больше обычных показателей.