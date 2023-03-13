Психолог раскрыла причины, по которым россияне попадаются на уловки мошенников

Posted Сегодня, 18:31
Published Сегодня, 18:31
Modified Сегодня, 18:32
Updated Сегодня, 18:32
Психолог Елена Овчаренко, в интервью с журналом «Слово и дело», объясняет, что мошенники используют психологические уловки, вызывая страх, и заставляя людей действовать быстро в стрессовой ситуации, пишет infox.ru. В таких ситуациях, мозг мобилизует весь организм, повышая уровень кортизола и адреналина, и убирая из поля зрения все ненужное, чтобы сконцентрироваться на поиске решения. Мошенники используют эти механизмы для того, чтобы обмануть людей.
Особенно уязвимыми в таких ситуациях являются люди старшего возраста и дети, которые легко могут быть обмануты. Поэтому, помимо блокирования нежелательных звонков, жертвам рекомендуется узнать о существующих методах мошенничества и всегда быть бдительными, не поддаваясь на уловки мошенников. Кроме того, использование абсурдных фраз поможет сбить манипулятивный сценарий, используемый мошенниками.