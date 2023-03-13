РЭО разместил облигации на Московской бирже

Posted Вчера, 15:14
Published Вчера, 15:14
Modified 6 марта 13:28
Updated 6 марта 13:28
В компании отметили, что средства, вырученные от размещения облигаций, будут направлены на возведение комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Реализацией проекта занимается ООО РО «Восток». Предполагаемая мощность комплекса, который будет построен в Узловском районе, составит 300 тыс. тонн в год. Ориентировочный срок ввода его в эксплуатацию — июль 2024 года. Суммарный объем инвестиций в проект запланирован в объеме 1,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей предоставит РЭО. Об этом пишут newsnn.ru.
Покупателями ценных бумаг могут быть и физические лица, при этом максимальный срок погашения облигаций в рамках программы — не позднее 20 декабря 2032 года.
Предметом залога по облигациям станут права требования по договору займа, который заключили между собой РЭО и ООО РО «Восток». Срок погашения займа составляет десять лет. В компании добавили, что необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей.
В качестве якорного инвестора облигаций РЭО заявлен Россельхозбанк (РСХБ). Эксперты банка рассчитали, что минимальная доходность РЭО по этому и будущим займам достигнет уровня ½ ключевой ставки Банка России, которая сегодня составляет 7,5%.
По словам генерального директора РЭО Дениса Буцаева, благодаря использованию механизмов РЭО, ставка может снизиться и до 6,5 — 7,5% годовых на фоне 11,5 — 13,5% годовых у кредитных организаций.
«Этот инструмент реализован при выделении бюджетных ассигнований в рамках федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“, направляемых на субсидирование 90% ключевой ставки Банка России при выплате накопленного купонного дохода по облигациям, выпускаемым РЭО для финансирования таких проектов», — добавил Буцаев.
Вместе с тем в компании пояснили, что облигации РЭО еще не являются зелеными. Как пояснил Денис Буцаев, присвоение облигациям статуса зеленых осуществляется теми компаниями, которые внесены в национальный перечень верификаторов.
«Решение о присвоении подобного статуса каждому выпуску облигаций РЭО в рамках общей программы на 100 млрд руб. будет приниматься отдельно», — добавил он.
До этого глава РЭО сообщал, что к концу 2024 года за счет облигаций РЭО отрасль обращения с отходами сможет привлечь около 90 млрд рублей. В настоящее время компания рассматривает около пятидесяти проектов. В текущем году РЭО готов профинансировать двадцать проектов на территориях Самарской, Магаданской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Липецкой областей, Приморского края, а также Ханты-Мансийского автономного округа.