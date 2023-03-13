РЭО разместил облигации на Московской бирже

В компании отметили, что средства, вырученные от размещения облигаций, будут направлены на возведение комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области. Реализацией проекта занимается ООО РО «Восток». Предполагаемая мощность комплекса, который будет построен в Узловском районе, составит 300 тыс. тонн в год. Ориентировочный срок ввода его в эксплуатацию — июль 2024 года. Суммарный объем инвестиций в проект запланирован в объеме 1,8 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей предоставит РЭО. Об этом пишут newsnn.ru.