РЭО создаст первую кафедру для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла

Пресс-служба РЭО передала комментарий гендиректора организации Дениса Буцаева по поводу создания кафедры. По его словам, она станет первой профильной площадкой РЭО на базе высшего учебного заведения, обучаться на которой можно будет как очно, так и удаленно. Студентами могут стать жители любого региона России. Буцаев уточнил, что здесь начнут подготовку специалистов по циклической экономике, передает tass.ru.