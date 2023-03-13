РЭО создаст первую кафедру для подготовки кадров в области экономики замкнутого цикла

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Пресс-служба РЭО передала комментарий гендиректора организации Дениса Буцаева по поводу создания кафедры. По его словам, она станет первой профильной площадкой РЭО на базе высшего учебного заведения, обучаться на которой можно будет как очно, так и удаленно. Студентами могут стать жители любого региона России. Буцаев уточнил, что здесь начнут подготовку специалистов по циклической экономике, передает tass.ru.
"Ученый совет Плехановского университета уже единогласно проголосовал в поддержку создания кафедры РЭО. В будущем планируется создать сеть базовых кафедр РЭО в вузах по всей стране", - передает пресс-служба РЭО слова Буцаева.
Он также напомнил, что двумя годами ранее был образован консорциум "Экономика замкнутого цикла", куда вошли 21 вуз, отраслевые компании, ключевые игроки отрасли обращения с отходами. Его учредители поставили задачу устранить кадровый голод, в том числе с помощью создания учебных программ и кафедр в университетах.
Как рассказал ректор Плехановского университета Иван Лобанов, вуз является участником консорциума и уже готовит специалистов в области экономики замкнутого цикла и зеленой экономики в целом. Однако, добавил он, взаимодействие с РЭО позволит разработать такую образовательную программу, которая бы прямо отвечала запросам работодателей, а также расширить спектр научных исследований в этой области.
О своих планах создать систему подготовки специалистов для циклической экономики представители РЭО сообщали и ранее. Также они призвали разработать стратегию развития кадрового потенциала экономики замкнутого цикла, которую должны утвердить в 2023 году.