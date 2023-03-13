Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Максимальная температура будет 8 градусов, синоптики обещают облачную погоду. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.
Во вторник температура поднимется до 11 градусов, в среду — до 14 градусов. К субботе, 18 марта, может потеплеть до 16 градусов.
В ближайшую неделю в городе будет сохраняться облачная погода, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Осадков не прогнозируется.
Ранее в Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке.