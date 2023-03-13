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Posted Сегодня, 05:10

Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Резкое похолодание до 8 градусов ждет ростовчан в понедельник

13 марта 2023, 05:10
Фото: 1mi

В Ростове снова похолодает ниже нуля градусов

В Ростове-на-Дону после теплых выходных ожидается похолодание в понедельник, 13 марта, сообщили в Гидрометцентре.
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Погода

Максимальная температура будет 8 градусов, синоптики обещают облачную погоду. Скорость ветра не превысит трех метров в секунду.

Во вторник температура поднимется до 11 градусов, в среду — до 14 градусов. К субботе, 18 марта, может потеплеть до 16 градусов.

Власти Ростовской области заявили, что пытаются справиться с непогодой
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В ближайшую неделю в городе будет сохраняться облачная погода, а ветер усилится до пяти метров в секунду. Осадков не прогнозируется.

Ранее в Ростовской области запустили карту, где можно видеть все снегоуборочные машины. Расширенный материал на эту тему читайте по ссылке

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Погода#Последние новости Ростова на сегодня#Прогноз погоды
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