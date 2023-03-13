Ухудшились за год микробиологические показатели воды. Если в 2021 году несоответствие им составляло в целом по Ростовской области 1,9%, то уже в 2022 году показатель возрос до 2,2%. В городах микробиологические показатели ухудшились с 1,1% до 1,7%, а в муниципалитетах — с 2,3% до 2,9%.