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Posted Сегодня, 18:09

Published Сегодня, 18:09

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Updated Сегодня, 18:11

Роспотребнадзор заявил о явном ухудшении качества воды в Ростовской области в 2022-м

13 марта 2023, 18:09
Фото: 1MI
Роспотребнадзор заявил о снижении качества питьевой воды в Ростовской области
Качество воды в Ростовской области значительно снизилось за год, заявили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор оказался не удовлетворен пробами воды, взятыми в разных муниципалитетах Ростовской области в 2022 году. Большая часть из них небезопасна для здоровья человека.

Так, в 49,7% проб в муниципалитетах и 16,1% проб в городах не пригодны для питья по санитарно-химическим показателям. В сравнении с предыдущим годом качество воды значительно снизилось. Тогда нормативам не соответствовали 38,9% районных проб и 7,2% городских.

Ухудшились за год микробиологические показатели воды. Если в 2021 году несоответствие им составляло в целом по Ростовской области 1,9%, то уже в 2022 году показатель возрос до 2,2%. В городах микробиологические показатели ухудшились с 1,1% до 1,7%, а в муниципалитетах — с 2,3% до 2,9%.

Специалисты нашли в воде сухой остаток, сульфаты, хлориды, натрий, магний и другие вещества. В пробах подземных источников нашли превышающее значение марганца, сероводорода, нитратов и аммиака. Также вода в регионе отличается высоким уровнем жесткости.

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Главными причинами загрязнения воды назвали отсутствие грамотных методов ее очистки, высокую аварийность коммуникаций и халатное отношение управляющих компаний и коммунальных служб.

Ранее причиной грязи и вони воды Каменска-Шахтинского назвали уровень реки.

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#Виктория Прутковская#Вода#Новости#Ростовская область
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