Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:11
Updated Сегодня, 18:11
Роспотребнадзор оказался не удовлетворен пробами воды, взятыми в разных муниципалитетах Ростовской области в 2022 году. Большая часть из них небезопасна для здоровья человека.
Так, в 49,7% проб в муниципалитетах и 16,1% проб в городах не пригодны для питья по санитарно-химическим показателям. В сравнении с предыдущим годом качество воды значительно снизилось. Тогда нормативам не соответствовали 38,9% районных проб и 7,2% городских.
Ухудшились за год микробиологические показатели воды. Если в 2021 году несоответствие им составляло в целом по Ростовской области 1,9%, то уже в 2022 году показатель возрос до 2,2%. В городах микробиологические показатели ухудшились с 1,1% до 1,7%, а в муниципалитетах — с 2,3% до 2,9%.
Специалисты нашли в воде сухой остаток, сульфаты, хлориды, натрий, магний и другие вещества. В пробах подземных источников нашли превышающее значение марганца, сероводорода, нитратов и аммиака. Также вода в регионе отличается высоким уровнем жесткости.
Главными причинами загрязнения воды назвали отсутствие грамотных методов ее очистки, высокую аварийность коммуникаций и халатное отношение управляющих компаний и коммунальных служб.
Ранее причиной грязи и вони воды Каменска-Шахтинского назвали уровень реки.