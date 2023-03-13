Росстат: Уровень бедности в России достиг минимального значения с 1990-х годов

Posted Сегодня, 18:30
Published Сегодня, 18:30
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
А дополнительные меры социальной поддержки повлияли на снижение бедности в России до минимальных значений за последние 30 лет.
Также Дмитрий Журавлев отметил, что бедность тормозит развитие экономики, и что ее преодоление возможно через создание высокооплачиваемых рабочих мест и рост государственной поддержки населения, пишет infox.ru.
В 2022 году число людей с доходами ниже границы бедности составило 15,3 млн человек, или 10,5% от численности населения, что является минимальным значением за последние 30 лет. Однако, обозреватель Анатолий Несмиян усомнился в этой гипотезе и отметил, что в нынешней обстановке сомнительно считать бедность, отталкиваясь от доходов населения, так как число бедных в стране может расти, если подходить к проблеме с точки зрения расходов.