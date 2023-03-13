Росстат: Уровень бедности в России достиг минимального значения с 1990-х годов

В 2022 году число людей с доходами ниже границы бедности составило 15,3 млн человек, или 10,5% от численности населения, что является минимальным значением за последние 30 лет. Однако, обозреватель Анатолий Несмиян усомнился в этой гипотезе и отметил, что в нынешней обстановке сомнительно считать бедность, отталкиваясь от доходов населения, так как число бедных в стране может расти, если подходить к проблеме с точки зрения расходов.