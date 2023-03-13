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Posted Сегодня, 18:30

Published Сегодня, 18:30

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Росстат: Уровень бедности в России достиг минимального значения с 1990-х годов

Сегодня, 18:30
Руководитель Института региональных проблем, Дмитрий Журавлев, высказал гипотезу о том, что уход иностранных компаний из страны позволил отечественному бизнесу создать больше высокооплачиваемых рабочих мест.

А дополнительные меры социальной поддержки повлияли на снижение бедности в России до минимальных значений за последние 30 лет.

Также Дмитрий Журавлев отметил, что бедность тормозит развитие экономики, и что ее преодоление возможно через создание высокооплачиваемых рабочих мест и рост государственной поддержки населения, пишет infox.ru.

В 2022 году число людей с доходами ниже границы бедности составило 15,3 млн человек, или 10,5% от численности населения, что является минимальным значением за последние 30 лет. Однако, обозреватель Анатолий Несмиян усомнился в этой гипотезе и отметил, что в нынешней обстановке сомнительно считать бедность, отталкиваясь от доходов населения, так как число бедных в стране может расти, если подходить к проблеме с точки зрения расходов.

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