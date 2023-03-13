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Published Сегодня, 04:59

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Ростовчане заявили о запахах гнилой рыбы в воде из-под кранов с 2022 года

13 марта 2023, 04:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-под крана начала поступать вода с неприятным запахом, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Горожанин рассказал, что появился запах тухлой рыбы, который в последнее время только усиливается. Кроме того, у воды появился мутный цвет.

«За воду мы платим на основании договора, если она не соответствует действующим нормам, жители региона не обязаны оплачивать некачественный товар», — заявил ростовчанин.

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Он добавил, что из-за этой воды портится бытовая техника.

«Для того, чтобы не платить, необходимо сделать независимую экспертизу, а потом написать заявление в инстанции», — посоветовали пользователи в комментариях.

«Я так понимаю это не по всему району, у меня в Александровке вода не воняет и при наборе ванны она чистая», — уточнили местные жители.

Ранее жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду.

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