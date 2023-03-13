Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
Горожанин рассказал, что появился запах тухлой рыбы, который в последнее время только усиливается. Кроме того, у воды появился мутный цвет.
«За воду мы платим на основании договора, если она не соответствует действующим нормам, жители региона не обязаны оплачивать некачественный товар», — заявил ростовчанин.
Он добавил, что из-за этой воды портится бытовая техника.
«Для того, чтобы не платить, необходимо сделать независимую экспертизу, а потом написать заявление в инстанции», — посоветовали пользователи в комментариях.
«Я так понимаю это не по всему району, у меня в Александровке вода не воняет и при наборе ванны она чистая», — уточнили местные жители.
Ранее жители в Каменске-Шахтинском пожаловались Путину на грязную питьевую воду.