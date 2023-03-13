Posted Сегодня, 08:36
Published Сегодня, 08:36
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Updated Сегодня, 08:41
Управление Россельхознадзора сообщило, что из-за угрозы жизни и здоровью населения в Ростовской области по согласованию с прокуратурой провели внеплановые проверки в отношении ООО «Мясо перерабатывающее предприятие „ТЕМП“.
В ходе инспекции на предприятии выявили грубые нарушения ветеринарных требований. Так, в колбасах завода неоднократно выявляли антибиотики, что недопустимо при изготовлении продуктов питания, а также субпродукты и следы ДНК животных, которые не указывали в составе колбасы. Кроме того, для производства колбас использовали сырье, происхождение которого не удается установить.
В отношении предприятия возбудили дело по признакам действий, повлекших угрозу жизни и здоровью, а материалы направили в Арбитражный суд Ростовской области, после чего компанию признали виновной в правонарушении. Даже после этого в продукции вновь выявили антибиотики, и сотрудники ведомства вновь обратились в суд из-за повторного правонарушения.
«В связи с совершением административного правонарушения организация признана виновной по ч. 3 ст. 14.43 КРФ об АП с назначением административного штрафа», — сказано в сообщении.
Ранее, 11 марта, в Ростовской области сообщили в взрыве на заводе в Новочеркасске.