В ходе инспекции на предприятии выявили грубые нарушения ветеринарных требований. Так, в колбасах завода неоднократно выявляли антибиотики, что недопустимо при изготовлении продуктов питания, а также субпродукты и следы ДНК животных, которые не указывали в составе колбасы. Кроме того, для производства колбас использовали сырье, происхождение которого не удается установить.