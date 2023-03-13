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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Ростовская область попала в топ-3 в РФ по частоте взрывов газа в домах с 2017 года

13 марта 2023, 10:05
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовская область попал в топ-3 в РФ по частоте взрывов газа в домах с 2017 года
Ростовская область оказалась на третьем месте в России по количеству происшествий, связанных со взрывом газа в домах, сообщают СМИ.

По информации РИА «Новости» с 2017 по 2023 годы в России прогремели более 180 взрывов. В результате погиб 191 человек, ранения получили более 500 граждан.

Больше всего происшествий зарегистрировали в Москве — 19 взрывов. На втором месте идет Нижегородская область — 12 инцидентов.

В Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода
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На третьем месте находятся Свердловская и Ростовская области. В этих регионах произошли по семь взрывов.

Согласно статистике, в среднем в домах РФ регистрируют два взрыва бытового газа в месяц.

Ранее в Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода.

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