Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
По информации РИА «Новости» с 2017 по 2023 годы в России прогремели более 180 взрывов. В результате погиб 191 человек, ранения получили более 500 граждан.
Больше всего происшествий зарегистрировали в Москве — 19 взрывов. На втором месте идет Нижегородская область — 12 инцидентов.
На третьем месте находятся Свердловская и Ростовская области. В этих регионах произошли по семь взрывов.
Согласно статистике, в среднем в домах РФ регистрируют два взрыва бытового газа в месяц.
Ранее в Новочеркасске сильный взрыв уничтожил цех обжига электродного завода.