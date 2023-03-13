«Гораздо полезнее было бы вывести некоторые предметы из обязательной для всех программы и сделать профильное распределение. Например, ученики смогут выбирать, хотят ли они больше изучать естественных или филологических наук. Соответственно, перечень предметов останется тот же, но сократится количество часов, уделяемых непрофильным предметам», - предложила педагог.