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Posted Сегодня, 11:08

Published Сегодня, 11:08

Modified Сегодня, 11:10

Updated Сегодня, 11:10

Ростовская учительница выступила против сокращения летних каникул донским школьникам

13 марта 2023, 11:08
Фото: 1MI
Ростовская учительница выступила против сокращения летних каникул у школьников
Программа российский школьников намного объемнее, чем у учеников европейских и американских школ, поэтому сокращение каникул повысит утомляемость учеников, отметила в разговоре с корреспондентом RostovGazeta учительница оной из донских школ Анастасия Москварь

По словам Анастасии Москварь, учебная нагрузка на школьников десятилетиями формировалась с учетом трехмесячных летних каникул.

«Наши дети, безусловно, перегружены информацией. Но нельзя пытаться разгрузить их за счет каникул. Им даже тогда не дают расслабиться: дают списки с заданиями, которые нужно принести на проверку осенью», - рассказывает педагог.

Эксперт добавила, что если сократить летние каникулы, то школьники не успеют осознать, что они перешли на новый уровень обучения и будут сильнее уставать на уроках.

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«Каникулы нужны не только детям. Учителя за это время готовят свои материалы для преподавания, совершенствуют методы обучения, проходят дополнительные образовательные курсы. Родители тоже используют это время, что наладить отношения с ребенком», - поясняет важность летнего отдыха эксперт.

Фото: 1MI

Москварь предложила решать проблему перегруженности летней программы не сокращением каникул, а созданием факультативов.

«Гораздо полезнее было бы вывести некоторые предметы из обязательной для всех программы и сделать профильное распределение. Например, ученики смогут выбирать, хотят ли они больше изучать естественных или филологических наук. Соответственно, перечень предметов останется тот же, но сократится количество часов, уделяемых непрофильным предметам», - предложила педагог.

Ранее RostovGazeta писала о том, что в школах Ростова собираются ввести запрет на клетчатые брюки и кофты с пауками.

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#Дети#Общество#Школа#Эксклюзив#Ростовская область#Анна Ивченко
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