Posted Сегодня, 11:08
Published Сегодня, 11:08
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
По словам Анастасии Москварь, учебная нагрузка на школьников десятилетиями формировалась с учетом трехмесячных летних каникул.
«Наши дети, безусловно, перегружены информацией. Но нельзя пытаться разгрузить их за счет каникул. Им даже тогда не дают расслабиться: дают списки с заданиями, которые нужно принести на проверку осенью», - рассказывает педагог.
Эксперт добавила, что если сократить летние каникулы, то школьники не успеют осознать, что они перешли на новый уровень обучения и будут сильнее уставать на уроках.
«Каникулы нужны не только детям. Учителя за это время готовят свои материалы для преподавания, совершенствуют методы обучения, проходят дополнительные образовательные курсы. Родители тоже используют это время, что наладить отношения с ребенком», - поясняет важность летнего отдыха эксперт.
Москварь предложила решать проблему перегруженности летней программы не сокращением каникул, а созданием факультативов.
«Гораздо полезнее было бы вывести некоторые предметы из обязательной для всех программы и сделать профильное распределение. Например, ученики смогут выбирать, хотят ли они больше изучать естественных или филологических наук. Соответственно, перечень предметов останется тот же, но сократится количество часов, уделяемых непрофильным предметам», - предложила педагог.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в школах Ростова собираются ввести запрет на клетчатые брюки и кофты с пауками.