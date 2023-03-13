«Это очень популярные препараты, их любят назначать педиатры. Однако сейчас есть небольшой дефицит этих лекарств. Полагаю, что есть какие-то проблемы с поставками», — рассказала RostovGazeta фармацевт из Ростова. Вместе с тем специалист заверила, что у этих детских препаратов есть аналоги. «Например, „Нурофен“ можно заменить „Ибупрофеном“, а „Флемоксин“ — „Амоксициллином“. Их производят в Беларуси и Сербии. Проблем с их поставками никаких нет. К тому же они и дешевле.