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Posted Сегодня, 10:23

Published Сегодня, 10:23

Modified Сегодня, 10:25

Updated Сегодня, 10:25

Ростовский фармацевт объяснила дефицит лекарств, появившийся в 2023 году

13 марта 2023, 10:23
Фото: 1MI
Ростовский фармацевт объяснила дефицит лекарств, появившийся с нового года
В ростовских аптеках с наступлением 2023 года наблюдается нехватка детских антибиотиков, жаропонижающих средств в сиропах и зарубежных препаратов от цистита. В чем причина дефицита и как его решают, корреспонденту RostovGazeta рассказала один из фармацевтов.

В Ростове фармацевты снова заявили о дефиците некоторых препаратов. В частности, возникли проблемы с детскими жаропонижающим в сиропах «Нурофеном» и антибиотиком «Флемоксином». Первый из них производится в Великобритании, второй — в Нидерландах. Эти сиропы назначаются детям с рождения.

«Это очень популярные препараты, их любят назначать педиатры. Однако сейчас есть небольшой дефицит этих лекарств. Полагаю, что есть какие-то проблемы с поставками», — рассказала RostovGazeta фармацевт из Ростова. Вместе с тем специалист заверила, что у этих детских препаратов есть аналоги. «Например, „Нурофен“ можно заменить „Ибупрофеном“, а „Флемоксин“ — „Амоксициллином“. Их производят в Беларуси и Сербии. Проблем с их поставками никаких нет. К тому же они и дешевле.

Фото: 1MI
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Также проблемы возникли с препаратом «5-НОК». Его применяют в лечении цистита — воспаления мочевого пузыря. «Проблемы с ним возникли с начала нового года. Вообще препарат очень популярный еще со времен Советского Союза. Пациенты, у которых проблемы с почками и мочевым пузырем, привыкли к этому лекарству. Сейчас его в аптеках практически невозможно найти. Взамен предлагаем покупателям его российский аналог „Нитроксолин“», — рассказала фармацевт.

Специалист объяснила, почему с нового года у аптек появились проблемы с рядом лекарств. «После нового года у покупателей со сложными и редкими заболеваниями возникли проблемы с покупкой необходимых им препаратов. Вероятно, истек срок прошлогодних договоров на поставки лекарств. Сейчас нужно заключать новые договоры на поставки, но препаратов просто нет в наличии на базах».

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