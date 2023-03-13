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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области

13 марта 2023, 12:01
Фото: ГИБДД
Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области
В Ростовской области в столкновении двух автомобилей получили ранения шесть человек, сообщили в УГИБДД по региону.

На дороге Ростов — Азов водитель Honda Civic перестроился на встречную полосу. Здесь он столкнулся со встречным Daewoo Matiz.

В результате Honda съехала в кювет и опрокинулась. Ранения получили оба водителя и четыре пассажира, их доставили в больницу.

В Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 млн рублей
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В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Авария произошла в 23 часа 12 марта. 

Ранее в Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 миллиона рублей. О том, как она совершала преступления, читайте по ссылке.

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