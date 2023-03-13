Шесть человек пострадали в аварии с двумя машинами в Ростовской области

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
На дороге Ростов — Азов водитель Honda Civic перестроился на встречную полосу. Здесь он столкнулся со встречным Daewoo Matiz.
В результате Honda съехала в кювет и опрокинулась. Ранения получили оба водителя и четыре пассажира, их доставили в больницу.
В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Авария произошла в 23 часа 12 марта.
Ранее в Ростове банда заработала на инсценировке ДТП более 4,2 миллиона рублей. О том, как она совершала преступления, читайте по ссылке.