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Posted Сегодня, 17:30

Published Сегодня, 17:30

Modified Сегодня, 17:32

Updated Сегодня, 17:32

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не принимать требования российских хакеров

Сегодня, 17:30
Российские хакеры угрожают выложить S.T.A.L.K.E.R. 2 в интернет до официального релиза, если студия GSC Game World не изменит отношение к игрокам из РФ.

Среди требований взломщиков полная локализация на русский язык, пишет газета “Известия”.

14 марта 2022 года руководство GSC Game World сообщило, что не будет продавать игру российским пользователям. Также разработчики заявили о том, что не жалеют о потере российской аудитории.

В ответ на действия хакеров студия призвала игроков не использовать выложенные в сеть данные и не делиться ими. Администрация компании признала, что утечка действительно была. Её причиной стал взлом аккаунта одного из сотрудников.

 

 

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