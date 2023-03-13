Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 решили не принимать требования российских хакеров

Posted Сегодня, 17:30
Published Сегодня, 17:30
Modified Сегодня, 17:32
Updated Сегодня, 17:32
Среди требований взломщиков полная локализация на русский язык, пишет газета “Известия”.
14 марта 2022 года руководство GSC Game World сообщило, что не будет продавать игру российским пользователям. Также разработчики заявили о том, что не жалеют о потере российской аудитории.
В ответ на действия хакеров студия призвала игроков не использовать выложенные в сеть данные и не делиться ими. Администрация компании признала, что утечка действительно была. Её причиной стал взлом аккаунта одного из сотрудников.