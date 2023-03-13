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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

Структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта»

13 марта 2023, 07:47
Фото: donland.ru
Структура миллиардера Лисина продала акции «Таганрогского морского торгового порта»
«Первая Портовая Компания» продала компании «Лемар» более 91% акций «Таганрогского морского торгового порта», сообщают СМИ.

По информации «Города N», «Первая Портовая Компания», которая является структурой миллиардера Владимира Лисина, хочет заняться развитием своих мощностей. Говорится, что проданный порт не является привлекательным из-за проблем с уменьшением глубин.

Стало известно, что эту сделку обсуждали еще в 2015 году, но заключить ее удалось только в 2022 году. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется. 

До этого торговый центр выставили на продажу за 290 млн рублей в Ростове-на-Дону на Доватора. Что именно предлагают за эти деньги, читайте в материале RostovGazeta.

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