Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
По информации «Города N», «Первая Портовая Компания», которая является структурой миллиардера Владимира Лисина, хочет заняться развитием своих мощностей. Говорится, что проданный порт не является привлекательным из-за проблем с уменьшением глубин.
Стало известно, что эту сделку обсуждали еще в 2015 году, но заключить ее удалось только в 2022 году. Официальной информации об этом не появлялось, она уточняется.
До этого торговый центр выставили на продажу за 290 млн рублей в Ростове-на-Дону на Доватора. Что именно предлагают за эти деньги, читайте в материале RostovGazeta.