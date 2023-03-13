Терапевт назвала основные причины переедания

Очень опасно есть при работе за компьютером или при просмотре фильмов, человек в этом случае не чувствует насыщения. И не следует заедать стресс или есть от скуки. Наконец, вредные пищевые привычки усугубляются, если человек предпочитает есть в одиночестве, чтобы не получать замечания.