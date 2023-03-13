Терапевт назвала основные причины переедания

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
В интервью NEWS.ru Чиркова отметила, что привычка перекусывать “вкусненьким” даже без чувства голода могут закончиться обжорством. При этом человек может ругать себя, но всё равно употреблять вредные продукты. Также причиной переедания может быть привычка есть после 23:00.
Очень опасно есть при работе за компьютером или при просмотре фильмов, человек в этом случае не чувствует насыщения. И не следует заедать стресс или есть от скуки. Наконец, вредные пищевые привычки усугубляются, если человек предпочитает есть в одиночестве, чтобы не получать замечания.
К слову, переедание может негативно влиять на сон. Из-за активных пищеварительных процессов человек не высыпается, появляется тревожность, снижается работоспособность.