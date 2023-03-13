В марте 2023 года суд приговорил экс-главу администрации Сальского городского поселения Евгения Борисенко к 8,5 года заключения. Суд установил, что в 2020 году подрядчик передал Борисенко и его заместителю 2,5 миллиона рублей за помощь в работе над контрактом по благоустройству парка.