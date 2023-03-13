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Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

Топ-5 самых громких судов над чиновниками в Ростовской области

13 марта 2023, 08:19
Фото: 1MI
Топ-5 самых громких судов над чиновниками в Ростовской области

Как и почему в Ростовской области судят бывших министров и глав территорий

В Ростовской области за последнее время большое количество чиновников оказались под следствием. Почему судят тех, кто должен работать на благо народа, в материале RostovGazeta.

Приговор бывшему министру ЖКХ Майеру

10 марта 2023 года суд приговорил бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера к 3 годам 5 месяцам заключения. Но ему зачтут срок, который он провел в СИЗО.

Стоит напомнить, что бывшего министра арестовали в 2020 году. Некоторое время он находился не в СИЗО, однако позже его вернули под стражу.

Уголовное дело в отношении Майера возбудили из-за выделенных министерством средств на работы в парках в Ростове и Зверево. Следствие уверено, что сделано это было необоснованно.

Приговор бывшему министру ЖКХ Майеру
Фото: vk.com/minjkh.donland

Приговор бывшему замгубернатора Сидашу

В прошлом году бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша приговорили к четырем годам заключения условно. Решение принял Кировский районный суд.

Депутат высказался об условном сроке бывшему замгубернатору Ростовской области Сидашу
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Сидаш стал фигурантом уголовного дела о «золотом песке». Следствие установило, что он вместе с подрядчиком при строительстве стадиона «Ростов-Арена» поменял песок на более дешевый.

Размер ущерба составил 80 миллионов рублей.

В начале этого года стало известно, что суд оставил в силе приговор.

Приговор бывшему замгубернатора Сидашу
Фото: donland.ru

Суд над бывшей главой Минздрава региона Татьяной Быковской

Бывшая глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская оказалась под следствием по делу о сговоре при обращении с медицинскими отходами. Информация об этом появилась еще в 2019 году, когда антимонопольщики направили все материалы правоохранителям.

По уголовному делу проходят Татьяна Быковская и ее бывший заместитель Станислав Беседовский. По мнению следствия, они лоббировали в качестве победителя торгов компанию «Центр 100», хотя последняя предоставляла свои услуги по цене значительно выше средних по рынку.

Дело возбудили по факту превышения полномочий, сейчас его рассматривает суд в Краснодарском крае.

Суд над бывшей главой Минздрава региона Татьяной Быковской
Фото: donland.ru

Приговор главе администрации Азова Ращупкину

В октябре 2022 года суд приговорил главу администрации Азова Владимира Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Обвинение смогло доказать, что он участвовал в махинациях с муниципальной землей, которые нанесли бюджету города ущерб в 174 миллиона рублей.

Суд 14 февраля отменил приговор главе администрации Азова Владимиру Ращупкину
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После этого осужденный заявил, что не уйдет со своего поста. Сам он с приговором не согласился.

В середине февраля 2023 года стало известно, что приговор отменили ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений. Все материалы направили на новое судебное рассмотрение.

Приговор главе администрации Азова Ращупкину
Фото: vk.com/azov1067admi

Суд над экс-главой Сальска Борисенко

В марте 2023 года суд приговорил экс-главу администрации Сальского городского поселения Евгения Борисенко к 8,5 года заключения. Суд установил, что в 2020 году подрядчик передал Борисенко и его заместителю 2,5 миллиона рублей за помощь в работе над контрактом по благоустройству парка.

Компании обещали согласовать замену оборудования и материалов аналогами, а после без проблем принять работы. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.

Помимо тюремного срока Борисенко оштрафовали на 12,5 миллиона рублей.

Суд над экс-главой Сальска Борисенко
Фото: Администрация Сальска
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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Происшествия
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