Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
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Updated Сегодня, 08:21
10 марта 2023 года суд приговорил бывшего министра ЖКХ Ростовской области Андрея Майера к 3 годам 5 месяцам заключения. Но ему зачтут срок, который он провел в СИЗО.
Стоит напомнить, что бывшего министра арестовали в 2020 году. Некоторое время он находился не в СИЗО, однако позже его вернули под стражу.
Уголовное дело в отношении Майера возбудили из-за выделенных министерством средств на работы в парках в Ростове и Зверево. Следствие уверено, что сделано это было необоснованно.
В прошлом году бывшего заместителя губернатора Ростовской области Сергея Сидаша приговорили к четырем годам заключения условно. Решение принял Кировский районный суд.
Сидаш стал фигурантом уголовного дела о «золотом песке». Следствие установило, что он вместе с подрядчиком при строительстве стадиона «Ростов-Арена» поменял песок на более дешевый.
Размер ущерба составил 80 миллионов рублей.
В начале этого года стало известно, что суд оставил в силе приговор.
Бывшая глава Минздрава Ростовской области Татьяна Быковская оказалась под следствием по делу о сговоре при обращении с медицинскими отходами. Информация об этом появилась еще в 2019 году, когда антимонопольщики направили все материалы правоохранителям.
По уголовному делу проходят Татьяна Быковская и ее бывший заместитель Станислав Беседовский. По мнению следствия, они лоббировали в качестве победителя торгов компанию «Центр 100», хотя последняя предоставляла свои услуги по цене значительно выше средних по рынку.
Дело возбудили по факту превышения полномочий, сейчас его рассматривает суд в Краснодарском крае.
В октябре 2022 года суд приговорил главу администрации Азова Владимира Ращупкина к 3,5 года заключения условно по делу о превышении полномочий. Обвинение смогло доказать, что он участвовал в махинациях с муниципальной землей, которые нанесли бюджету города ущерб в 174 миллиона рублей.
После этого осужденный заявил, что не уйдет со своего поста. Сам он с приговором не согласился.
В середине февраля 2023 года стало известно, что приговор отменили ввиду допущенных судом первой инстанции существенных нарушений. Все материалы направили на новое судебное рассмотрение.
В марте 2023 года суд приговорил экс-главу администрации Сальского городского поселения Евгения Борисенко к 8,5 года заключения. Суд установил, что в 2020 году подрядчик передал Борисенко и его заместителю 2,5 миллиона рублей за помощь в работе над контрактом по благоустройству парка.
Компании обещали согласовать замену оборудования и материалов аналогами, а после без проблем принять работы. Это стало причиной возбуждения уголовного дела.
Помимо тюремного срока Борисенко оштрафовали на 12,5 миллиона рублей.