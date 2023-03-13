До этого на работу в приморский город перешли другие чиновники администрации Пролетарского района. Прежде всего ее экс-глава Егор Долматов. Событие сопровождалось сразу рядом скандалов. Спустя пару дней после назначения Долматов при странных обстоятельствах получил ранение в руку. Официальных подробностей об этом так и не поступило. Позже против перехода в администрацию Таганрога ростовских чиновников выступили местные жители. Они создали петицию к Владимиру Путину с просьбой повлиять на кадровые решения местной мэрии.