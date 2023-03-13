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Updated Сегодня, 16:54

Тоже в Таганрог? Администрацию Пролетарского района Ростова покинул еще один чиновник

13 марта 2023, 14:57
Фото: Яндекс.Карты
Снова в Таганрог? Из администрации Ростова уволился еще один чиновник

Заместитель Стеллы Руф уволился из управления ЖКХ Пролетарского района

Администрацию Пролетарского района Ростова покинул Владимир Кульков, пишут СМИ.

С поста замдиректора муниципального учреждения «Управление ЖКХ Пролетарского района» ушел Владимир Кульков. В администрации 161.ру уточнили, что отставка связана с переходом на новое место работы. Официальных подробностей об этом пока не поступало.

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До настоящего времени Кульков являлся работал как директор «Управления ЖКХ». Эту должность он занял после увольнения Стеллы Руф. Сама Руф перешла на работу в администрацию Таганрога в конце февраля.

До этого на работу в приморский город перешли другие чиновники администрации Пролетарского района. Прежде всего ее экс-глава Егор Долматов. Событие сопровождалось сразу рядом скандалов. Спустя пару дней после назначения Долматов при странных обстоятельствах получил ранение в руку. Официальных подробностей об этом так и не поступило. Позже против перехода в администрацию Таганрога ростовских чиновников выступили местные жители. Они создали петицию к Владимиру Путину с просьбой повлиять на кадровые решения местной мэрии.

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