Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
С поста замдиректора муниципального учреждения «Управление ЖКХ Пролетарского района» ушел Владимир Кульков. В администрации 161.ру уточнили, что отставка связана с переходом на новое место работы. Официальных подробностей об этом пока не поступало.
До настоящего времени Кульков являлся работал как директор «Управления ЖКХ». Эту должность он занял после увольнения Стеллы Руф. Сама Руф перешла на работу в администрацию Таганрога в конце февраля.
До этого на работу в приморский город перешли другие чиновники администрации Пролетарского района. Прежде всего ее экс-глава Егор Долматов. Событие сопровождалось сразу рядом скандалов. Спустя пару дней после назначения Долматов при странных обстоятельствах получил ранение в руку. Официальных подробностей об этом так и не поступило. Позже против перехода в администрацию Таганрога ростовских чиновников выступили местные жители. Они создали петицию к Владимиру Путину с просьбой повлиять на кадровые решения местной мэрии.