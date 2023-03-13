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Posted Сегодня, 11:25

Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Целый стол пятитысячных купюр: появилось видео задержаний в «Ростгорсвете»

13 марта 2023, 11:25
Фото: Telegram-канал «Че по Ростову»
Целый стол пятитысячных купюр: появилось видео задержаний в «Ростгорсвете»

Появилось видео задержаний в «Ростгорсвете» и получения огромной взятки

В Интернете опубликовали видео, на котором показано задержание директора компании «Ростгорсвет», ролик разместил Telegram-канал «Че по Ростову».

Ранее следствие сообщило, что директора и заместителя компании обвинили в получении взятки на сумму один миллион рублей. За это они пообещали обеспечивать бизнесмена информацией для победы в торгах на заключение контрактов.

Telegram-канал пишет, что директора Антона Рачкова посадили под домашний арест. А заместителя Елену Зерщикову заключили под стражу.

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В Сети появилось видео, на котором силовики врываются в различные кабинеты. Также опубликовали фотографию стола с большим количеством пятитысячных купюр.

Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.

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