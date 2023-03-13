Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Ранее следствие сообщило, что директора и заместителя компании обвинили в получении взятки на сумму один миллион рублей. За это они пообещали обеспечивать бизнесмена информацией для победы в торгах на заключение контрактов.
Telegram-канал пишет, что директора Антона Рачкова посадили под домашний арест. А заместителя Елену Зерщикову заключили под стражу.
В Сети появилось видео, на котором силовики врываются в различные кабинеты. Также опубликовали фотографию стола с большим количеством пятитысячных купюр.
Расширенный материал о произошедшем читайте по ссылке.