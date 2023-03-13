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Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Украина обстреляла магазин в Волновахе ДНР: есть погибшие и раненные

13 марта 2023, 14:40
Фото: ТГ канал kazinchenko
Украина обстреляла магазин в Волновахе ДНР: есть погибшие и раненные

Украина нанесла удар по городу Волноваха в 90 километрах от Ростовской области

Глава Волновахского района Донецкой Народной республики Константин Зинченко рассказал, что в результате сегодняшнего обстрела ВСУ города Волноваха погибли и получили ранения несколько человек. Среди пострадавших — две сотрудницы магазина, среди погибших - покупательницы.

Чиновник отметил, что российские вооруженные силы перехватили несколько боеприпасов, которыми Украина нанесла удар по населенному пункту. Но один снаряд все же долетел до цели. Ракета упала около городского супермаркета.

«Пострадали две продавщицы, а две посетительницы, что на улице были, — погибли», - пишет местное издание ДАН, добавив, что умершие были молодыми девушками. 

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Отмечается, что сегодняшний ракетный удар по Волновахе украинские войска нанесли из поселка Богатырь, который пока еще находится под контролем киевских формирований.

Ранее Rostovgazeta писала, что ВСУ нанесли удар по городу Иловайску в ДНР, он находится всего в 30 от Ростовской области. 

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