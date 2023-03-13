Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Чиновник отметил, что российские вооруженные силы перехватили несколько боеприпасов, которыми Украина нанесла удар по населенному пункту. Но один снаряд все же долетел до цели. Ракета упала около городского супермаркета.
«Пострадали две продавщицы, а две посетительницы, что на улице были, — погибли», - пишет местное издание ДАН, добавив, что умершие были молодыми девушками.
Отмечается, что сегодняшний ракетный удар по Волновахе украинские войска нанесли из поселка Богатырь, который пока еще находится под контролем киевских формирований.
Ранее Rostovgazeta писала, что ВСУ нанесли удар по городу Иловайску в ДНР, он находится всего в 30 от Ростовской области.